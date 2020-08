Lucas Torró, a la espera de viajar a Pamplona

Actualizada 02/08/2020 a las 06:00

A falta de hacerse oficial, Lucas Torró se convertirá en el primer fichaje de Osasuna para la próxima temporada. El acuerdo con el jugador es total y la demora se debe a cuestiones ínfimas con el Eintracht. El método de pago y los plazos ha provocado que la operación se retrase hasta comienzos de semana. En la entidad navarra no hay preocupación y todo está cerrado, en una cantidad que supondrá un desembolso cercano a los 2,5 millones de euros para que el alicantino regrese en propiedad a Osasuna.

Durante los últimos días se ha especulado que el futbolista ya estaba en Pamplona, pero nada más lejos de la realidad. Fuentes cercanas a la operación niegan este rumor y, de hecho, esperan que Torró se desplace hasta la capital navarra en su propio vehículo. El futbolista, que firmará un contrato de larga duración con la entidad rojilla, prefiere recorrer en coche los cerca de 1.500 kilómetros que separan ambas ciudades y evitar montarse en un avión con tanto equipaje. Pamplona será su hogar durante los próximos tres o cuatro años y el centrocampista ha preferido este medio de transporte. Se espera que llegue durante principios de semana, después de dejar su estancia en tierras alemanas. En Osasuna están tranquilos y esperan hacer oficial su incorporación de forma inmediata.

PIDIÓ NO JUGAR

Aunque las negociaciones ya estaban avanzadas y Lucas Torró permanecía a la espera de que ambos clubes se pusieran de acuerdo, la noticia que confirma su inminente llegada a Osasuna se produjo en la tarde de este sábado. Su equipo, el Eintracht, había programado un amistoso ante el Mónaco, a partir de las 18:30 horas. El centrocampista alicantino solicitó al entrenador Adi Hütter no estar en la lista de convocados y el técnico austriaco le dejó fuera de la citación. El propio conjunto alemán informó a través de sus redes sociales que “Lucas Torró no va a jugar porque está en negociaciones con otros clubes”. Obviamente, se trata de Osasuna. La noticia de su no participación en el amistoso, a pesar de ser esperada por parte de la entidad navarra, se recibió con agrado para evitar cualquier tipo de lesión o percance inoportuno. El hecho demuestra también que el centrocampista está como loco por regresar a Pamplona, tras dos temporadas complicadas en Frankfurt donde apenas ha disputado 25 encuentros oficiales.

