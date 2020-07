Fran Mérida: “Sólo puedo agradecer porque he sido un privilegiado aquí”

Actualizada 20/07/2020 a las 06:00

Minuto 58. Momento más emotivo del encuentro. En un día de despedidas en silencio, la del hombre que ha lucido el número 8 durante las últimas 4 temporadas era la más especial. Era difícil lograr la calidez de un adiós sin la ovación de su afición, pero los compañeros de Fran Mérida convirtieron su última función en algo imborrable.

Cuando Arrasate decidió retirarle del campo, Fran, con rostro serio, seguramente conteniendo muchos sentimientos, se dirigió a vestuarios, no sin antes recibir el abrazo de los que acababan de entrar, Moncayola e Iñigo Pérez, y de su gran amigo Roberto Torres, que se acercó a él.

En la grada, los suplentes le aplaudían a rabiar. Se iba un puntal del vestuario, un jugador que ha dado clases magistrales, que ha metido la pierna, y que ha formado una familia navarra, con dos niñas nacidas en la capital. La segunda, Mía, nació el sábado, poco después de saber que no seguía en Osasuna.

Al terminar el encuentro, su número 110 de rojo, todo el equipo le levantó por los aires, en un gesto que recordó al de Jagoba la pasada temporada.

“NO TENGO PALABRAS”

Mérida habló tras el encuentro para Movistar: “Desde que me he despertado, he intentado disfrutar de cada minuto sabiendo que era el último día. No tengo demasiadas palabras, solamente agradecer, porque lo que he vivido aquí en lo deportivo, en lo humano, el grupo que hay, la gente que trabaja en Osasuna, la afición... Sólo lo puedo agradecer porque he sido un privilegiado al vivir estos años aquí”.

Así comentaba el manteo: “Llevan 4 años aguantándome y uno se hace de querer un poco. Estoy muy agradecido por los compañeros, porque hemos vivido muchos momentos jodidos, y me marcho con el club estable en Primera División y con un estadio que va a quedar precioso”.

También resumió la gran temporada: “Nos salvamos a falta de 5 partidos, siempre fuimos un equipo súper reconocible, compitiendo ante equipos muy superiores económicamente y viniendo de donde venimos, es para estar satisfechos”.

Su futuro es una incógnita: “No tengo respuesta para eso, pero espero saber pronto qué puerta se me abre y dónde empiezo un nuevo reto”.