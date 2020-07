Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 2

No pudo evitar el gol de falta de Messi, a quien sacó un tiro con el pecho. Intervino con seguridad por alto. El Barça no le exigió demasiado por la buena labor atrás.



Nacho Vidal 2

Gran trabajo en el aspecto defensivo para cerrar las internadas de Ansu Fati y Firpo. No pudo desplegarse en ataque. Completó un gran partido.



Aridane 3

El central se mostró contundente y muy concentrado en la línea defensiva. Buenas coberturas a Nacho Vidal cuando fue necesario. Sólido y seguro.



Raúl Navas 3

Se situó entre Aridane y David. Bien colocado y aportó en la salida de balón. Dio tranquilidad a la zaga. Hizo la falta del 1-1 por un leve contacto.



David García 3

Tuvo gran trabajo como central izquierdo para cubrir a Estupiñán. Se emparejó en ocasiones con Messi anticipándose. Partido solvente y sin conceder espacios.



Estupiñán 3

De nuevo fue determinante con la asistencia en el primer gol de Arnaiz. Incisivo por la izquierda y bien atrás. Su derroche físico y profundidad hicieron daño.



Moncayola 3

Pudo marcar con un gran disparo lejano y protagonizó buenas cabalgadas. Se le vio suelto y liderando la labor de presión. Trabajó sin balón de forma crucial.



Brasanac 2

Tuvo que ser sustituido al descanso por un problema en el hombro. Hasta entonces dio consistencia al centro del campo y se dejó ver en alguna contra.



Iñigo Pérez 3

Perfecto con y sin balón. Fundamental en las coberturas y protagonista con una gran asistencia a Barja en la jugada del segundo gol. El navarro hizo un partido brillante.



Adrián 2

Al no tener tanto el balón no pudo explotar su calidad. Puso un gran balón a Estupiñán en el 0-1. Se sacrificó en la presión y dio presencia en los últimos metros.



Arnaiz 3

Autor del 0-1 tras un remate ajustado al palo. Antes había probado a Ter Stegen. Aportó la velocidad y el desparpajo que pedía Osasuna. Va a más.



SUPLENTES

Oier (2) Liderazgo y trabajo.

Barja (2) Dio la asistencia a Torres.

Gallego (0) Vio la roja por un codazo a Lenglet.

Torres (3) Gol decisivo con un remate certero.

Lato (-) Sin tiempo.