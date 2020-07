Osasuna, a redondear su gran curso ante el Barça

Actualizada 16/07/2020 a las 06:00

El Camp Nou se presenta en el horizonte de Osasuna como una gran ocasión para mostrarse al mundo futbolístico y, por qué no, aspirar a una victoria de prestigio. Los rojillos liquidaron la permanencia con antelación y llegan a la penúltima cita del calendario con el objetivo de escalar en la tabla y arrimarse a la barrera de los 50 puntos.

El conjunto de Jagoba Arrasate podría ser testigo de la caída del Barcelona en el camino a la Liga. Basta con que el Madrid calque el resultado de los de Setién para cantar el alirón. Será una jornada con horario unificado. Pero esa no es la guerra de un Osasuna que celebra como su título particular el excelente campeonato realizado.

La victoria merecida frente al Celta de Vigo supuso alcanzar la tercera mejor puntuación en lo que va de siglo. Osasuna quiere más. Llega sin presión ninguna mientras la mayoría estará pendiente de otros campos. Aunque el simple hecho de actuar en el Camp Nou despierta una especial motivación en el futbolista.

Las diferencias entre ambos conjuntos son evidentes. Además, el recuerdo de la última visita fue la confirmación del descenso a Segunda en 2017 tras un año horrible. El 7-1 escoció. Mejor sabor de boca dejó el triunfo con gol de Pandiani, también en la penúltima jornada, en la 2008-2009. Osasuna se presenta esta vez sin nada en juego antes de cerrar la temporada contra el Mallorca este domingo. El enfrentamiento más reciente entre ambos fue en El Sadar y dejó un 2-2.

MISMA CONVOCATORIA

Jagoba Arrasate calcó la convocatoria que ya confeccionó hace casi una semana. Los lesionados no se recuperan a tiempo y el contexto no pide que se fuercen situaciones de manera innecesaria. El Chimy Ávila y Rober Ibáñez, que trabajan de forma parcial con el grupo, no viajarán a la ciudad condal. Ni tampoco Rubén García, Marc Cardona y Unai García, las ausencias en Osasuna.

La alineación es toda una incógnita, ya que los jugadores han tenido más tiempo del habitual. No obstante se esperan nuevas rotaciones en un final que ha desgastado a todas las plantillas. Está por ver si el técnico rojillo apuesta por el esquema habitual o si refuerza la defensa con un tercer central, algo que se vio por ejemplo en Anoeta y Valencia, con resultados antagónicos.

Un Barcelona que monopoliza la posesión y somete a sus rivales obligará a hilar muy fino, sobre todo en defensa, para optar a los puntos. Un hito que, de conseguirlo, supondría el broche a una campaña para el recuerdo. Osasuna, undécimo, ha firmado un regreso sobresaliente a Primera.

EL BARÇA, ¿ADIÓS A LA LIGA?

El Barça de Setién apura sus escasas opciones para alzar el título. El Madrid le saca cuatro puntos con seis en juego. Los blancos serán campeones si ganan al Villarreal o si repiten lo que hagan los culés esta noche. El conjunto azulgrana no podrá contar con Antoine Griezmann, lesionado en el último encuentro ni con Umtiti por el mismo motivo. Y se debate sobre si debete tener descanso Leo Messi. Será titular, salvo sorpresa. De Jong y Arthur fueron las grandes novedades de la lista de 20 futbolistas disponibles en el Barcelona.