Actualizada 10/07/2020 a las 14:01

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate ha manifestado que su equipo quiere “terminar de la mejor manera posible” de cara a los tres últimos partidos que disputarán antes del año del centenario.

El técnico vasco ha asegurado en rueda de prensa telemática, que la plantilla no está contenta con la imagen mostrada en la derrota ante el Betis y que ve al equipo “con ganas de volver a la senda de lo que hemos sido durante toda la temporada”.

Enric Gallego, jugador que no ha podido estar en los dos últimos encuentros, vuelve a la convocatoria y su entrenador ha comentado que “es un futbolista que necesitamos. A ver si puede estar bien y nos ayuda mañana”, ha añadido.

Sobre el Celta, Arrasate ha asegurado que es parecido al Betis en el sentido de que “está por detrás en la clasificación de donde podrían estar” con jugadores “buenísimos que, si se ponen a jugar y tú no les incomodas, es prácticamente imposibles hacerles frente, por lo tanto, necesitamos nuestra mejor versión para tener opciones de ganar”.

“Seguro que la afición no está contenta con lo que vio el miércoles, pero sabemos que mañana a las 17:00 estará delante del televisor”, ha comentado el preparador antes de mencionar que “la gente no es consciente de lo duro que es competir cada tres días y más para equipos como el nuestro que no está habituado a ello”.

“Vamos a intentar estar a la altura estos tres últimos partidos”, ha seguido Arrasate para reflexionar sobre las últimas jornadas en las que Osasuna no quiere empañar la buena temporada realizada hasta el momento.

De los jugadores que finalizan contrato esta campaña, el entrenador rojillo ha dicho que su “predisposición es buenísima” y que ya han comenzado a hablar con Braulio Vázquez y la dirección deportiva para planificar el próximo año.

“No estamos preparando los partidos”, ha contestado tajante Arrasate al ser preguntado sobre cómo encaran un encuentro con tan poco tiempo a la vez que ha asegurado que “es más activarnos en el tema mental”.

Sobre el estado de Rober Ibáñez y Rubén García, su entrenador ha dicho sobre el primero que “ha completado la primera sesión con el grupo. En teoría está bien, pero a ver si puede acumular entrenamientos para la última semana”, antes de comentar sobre García que “sigue con esas molestias en la cadera y de momento no está para competir”.

“Está haciendo una buena segunda vuelta y espero al mejor Celta”, ha destacado el de Berriatúa sobre un equipo que “es capaz de ganar en Anoeta y de empatar con el Atlético de Madrid y con el Barcelona”.

Arrasate piensa que de la derrota por 3-0 ante los verdiblancos Osasuna debe corregir “muchas cosas del primer tiempo ya que no entramos bien al partido, defendiendo el balón parado de forma horrible, no defendimos bien las situaciones de dos contra dos por fuera y tampoco estuvimos bien en la presión”.

“Tenemos que incomodar mucho más al rival, pero con balón tenemos que exigirle más para que no esté bien”, ha afirmado sobre el plan de partido que le gustaría ver ante el Celta.

“Puede ser que estemos un poco saturados, pero hemos hablado, nos quedan 10 días y no podemos estropear la grandísima temporada que estamos haciendo. Tenemos que sufrir juntos para luego disfrutar juntos”, ha finalizado.

