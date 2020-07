Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

Todo lo que se vaya encontrando por el camino Osasuna no lo va a despreciar. Nadie diría que busca una meta más ambiciosa que el gran éxito que ya de por sí es esta permanencia a bajas pulsaciones. Pero un nuevo triunfo contra el Getafe, el cuarto consecutivo, generaría un aliciente jamás imaginado: luchar por Europa y sin añadir presión en la mochila.

Los de Arrasate se han anticipado en la fecha para aprobar los exámenes. Llevan una línea regular toda la temporada. Con el Chimy y sin él. En El Sadar y fuera. Y ahora que tienen su objetivo conquistado, no están dispuestos a dejar que circulen las jornadas porque sí. Quedan cinco y, como en Eibar, saldrán con esa intensidad y mentalidad que les han hecho ganarse un nombre en su retorno.

La competición no tiene un suspiro de descanso. Van y vienen los partidos. Osasuna ha sumado nueve puntos en la última semana y se ha disparado en la clasificación para llegar a donde tenga que llegar, con su personalidad. “Tienen unas señas de identidad y mañana las mostrarán incrementadas”, advirtió ayer Pepe Bordalás, que en la ida de allá por noviembre montó una absurda polémica para atacar a su colega de banquillo por malinterpretarle unas palabras. El técnico azulón nunca pierde la ocasión para reivindicar el mérito de su equipo, que sigue pisando zona europea y sin retirarse de la pelea por la Champions. A Osasuna le espera ese muro competitivo con dinamita arriba que le incomodará en El Sadar del silencio.

Arrasate volverá a modificar sustancialmente su once. Lo cierto es que desde la vuelta del parón no ha habido uno definido, sino un bloque amplio del que han ido saliendo los elegidos. En Ipurua se jugó solo hace tres días y a un ritmo elevado, por lo que el desgaste físico marcará al de Berriatua.

Saber cuáles serán sus titulares no es nada sencillo, pero sí saber que saldrán mentalizados a por otra tacada de tres puntos que, quién sabe, les haga plantearse una ilusión impensable. Las tendencias en cortos espacios de tiempos pueden ser decisivas. Osasuna está de dulce.

SIN ENRIC GALLEGO

Será baja Enric Gallego por un triple motivo. No puede jugar por el contrato de cesión, porque está sancionado y porque se lesionó.

El Chimy e Ibáñez, otro ex del Getafe, siguen en la enfermería y no están los canteranos Álvarez, Oroz y Hualde. Vuelve el portero Rubén Martínez tras superar unas molestias musculares, y entra en la citación Javi Martínez.

En un equipo con un 30% de participación de la base y con un incuestionable ADN Osasuna que quiere seguir compitiendo al máximo, tiempo habrá para que los chavales que no hayan jugado tengan su oportunidad. Y si no, es porque no les ha llegado la hora y se corre el peligro de quemarlos. Antecedentes los hay. Cada uno tiene su reloj. Para esto hay un entrenador que manda, que convence, que los ve, que no es populista, que no se autopondrá medallas y que tiene un criterio no ya como profesional del fútbol sino de la educación. Quiere lo mejor para el chaval, que también es lo mejor para el club. El ruido sobre la cantera seguirá otros cien años, pero hoy no tiene sustento. Sabiendo que para todo osasunista, Tajonar es sagrado.