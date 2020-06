Actualizada 26/06/2020 a las 14:01

El Club Atlético Osasuna recibe este sábado al Leganés (19:30 Movistar LaLiga) en El Sadar con la idea de sumar tres nuevos puntos que dependiendo de los resultados de sus rivales en la parte baja certifiquen la salvación.

Osasuna saltará al verde con el objetivo de volver a ganar después de vencer al Alavés el miércoles (0-1) gracias al primer tanto en Primera División del lateral Toni Lato.



El técnico, Jagoba Arrasate, ha opinado en rueda de prensa que se medirán a un equipo "vivo" que llega a Pamplona después de realizar dos "muy buenos partidos a domicilio en Barcelona y Mallorca".



"Es un equipo equilibrado, ordenado y que no se rompe a pesar de que le cuesta ganar", ha afirmado el entrenador sobre un club pepinero "que a nivel físico también es poderoso".



El equipo mostró en todo su conjunto una clara mejoría respecto de las dos últimas derrotas ante el Atlético de Madrid y Valencia, donde los rojillos ofrecieron una pésima imagen a excepción del segundo tiempo ante los 'che'.



Con tan solo dos días para recuperarse y ensayar los últimos preparativos, los navarros no lo tendrán nada fácil ante un cuadro madrileño que ocupa la penúltima posición y que llega a Pamplona con la obligación de ganar.



Arrasate espera que sus jugadores salgan con todo para "sentir esa necesidad, para mostrar nuestra mejor versión, y para ganar con el premio de ponernos con 41 puntos y lograr así la permanencia".



Con 38 puntos en su casillero, Osasuna no debería pasar ningún tipo de apuro de aquí a final de temporada para amarrar una permanencia que llevan persiguiendo desde el inicio del campeonato.



"Si pensamos que ellos se juegan todo y nosotros no tanto, ya estamos dando el primer paso para equivocarnos", ha afirmado Arrasate al ser preguntado sobre las necesidades de ambos equipos.



Precisamente, la primera victoria de la temporada 19/20 para los navarros fue en Butarque, duelo que solventaron gracias a la primera diana con los navarros de Chimy Ávila en el minuto 75.



Desde la baja por problemas físicos de Ávila, el equipo ha visto cómo sus registros goleadores han descendido claramente con la falta del delantero que hasta su fatídica lesión había anotado 9 dianas en LaLiga.



El de este sábado será el segundo partido en un Sadar atípico que espera ver la primera victoria de su equipo después del parón por la pandemia.



Arrasate pierde por sanción a dos de sus titulares. David García y el capitán Oier Sanjurjo vieron la quinta amarilla ante los babazorros y por lo tanto verán desde la grada el complicado encuentro con el deberán lidiar sus compañeros.



Osasuna lleva asentado en la zona tranquila de la clasificación (11º) desde hace meses y acumula en su casillero 38 puntos después de haber ganado 9 encuentros, haber empatado en 11 y caer en 11.



El entrenador del cuadro pamplonés ha convocado para la trigésimo segunda jornada de LaLiga Santander a 21 jugadores: Sergio Herrera, Juan Pérez, Iñaki Álvarez, Nacho Vidal, Raúl Navas, Unai García, Cardona, Mérida, Torres, Gallego, Rubén García, Lato, Kike Barja, Darko, Íñigo Pérez, Adrián, Aridane, Moncayola, Estupiñán, Aimar y Hualde.



Por su parte el Leganés llega en busca de su primer triunfo tras el parón competitivo provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, tres puntos que le permitirían mantener vivas unas esperanzas de salvación que cada vez se apagan más.



Los blanquiazules solo han sumado dos puntos desde la vuelta a la competición, los conseguidos en las jornada precedentes tras empatar contra el Mallorca y el Granada en partidos donde volvieron a demostrar los problemas de cara a puerta que ya habían evidenciado previamente contra el Valladolid y el Barcelona.



Por si fuera poco estos se van a ver acrecentados ya que el equipo ha perdido por lesión al argentino Guido Carrillo casi hasta final de temporada, lo que deja a Miguel Ángel Guerrero como único 'nueve' puro disponible en la plantilla.



Así pues por el delantero, que falló un penalti y una clara ocasión contra los andaluces que podían haber decantado el choque en favor de los suyos, pasan gran parte de las esperanzas ofensivas del equipo en este momento tan delicado.



La ya citada de Carrillo no será la única baja que tendrá Javier Aguirre de cara a este enfrentamiento. El técnico mexicano, que se mide a un ex equipo al que llevó a disputar una final de la Copa del Rey la previa de la Champions, también pierde por precaución a Óscar Rodríguez y por acumulación de amonestaciones al defensa Unai Bustinza.



Al igual que ellos se ausentará en principio el extremo argentino Alexander Szymanowski, que sigue ultimando los plazos para dejar atrás la grave lesión que sufrió en el transcurso de la pretemporada.



Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, Raúl Navas, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Íñigo Pérez, Rubén García; Cardona, Adrián.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Omeruo, Siovas, Silva; Kevin Rodrigues, Amadou, Rubén Pérez, Óscar Assalé; y Guerrero.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego).

Estadio: El Sadar

Hora: 19:30

---------------------------------------------

Puestos: Osasuna (11º), Leganés (19º)

La clave: Saber si el Leganés es capaz de solucionar sus problemas de cara a puerta, que le han penalizado en los últimos enfrentamientos.

El dato: Los tres últimos partidos disputados en El Sadar entre ambos equipos terminaron con idéntico resultado, triunfo por 2-1 de los locales.

La frase: "Si pensamos que ellos se juegan todo y nosotros no tanto, ya estamos dando el primer paso para equivocarnos" Jagoba Arrasate.

El entorno: El Osasuna vislumbra una salvación que ve alejarse el Leganés, donde existe preocupación toda vez que el equipo no consigue escapar de la parte baja de la tabla.