La fallida aventura de Lillo en Israel

25/05/2020 a las 06:00

El 23 de enero, Lillo ponía punto y final a su etapa en Osasuna. No tenía sitio en los planes de Arrasate y entendía que era el momento de hacer las maletas. “Nunca olvidaré el amor que sentí cuando me diagnosticaron aquella pericarditis que ya es cosa pasada. Aquella noche de celebración en la Plaza del Castillo y el Ayuntamiento siempre quedará en mi memoria. De Pamplona me llevo un ascenso, muchos amigos y una hija navarra”, reflejaba en una carta de despedida.



Su destino era Israel. Quería probar su primera experiencia en el extranjero y volver a sentirse futbolista. Con su clásico número 16 a la espalda, el 1 de febrero jugó su primer partido como titular contra el H. Kfar Saba. Lo hizo de lateral derecho y fue sustituido en el minuto 56. De ahí pasó dos jornadas al banquillo y después se lesionó.



APENADO



Este viernes, el Maccabi Haifa hacía oficial su adiós. El club tenía la opción de renovarle una temporada, pero no la va a ejercer. Lillo no ha podido demostrar sus condiciones ya que una rotura en la ingle, dicen los medios de Israel, le ha apartado de la actividad.



Durante el parón provocado por el coronavirus siguió su rehabilitación pero se ha precipitado, según confiesa, cuando había que volver a los entrenamientos. Este martes pasado se produjo una recaída en un test con un equipo de una liga menor. Lillo vuelve a España tras una fallida aventura.



“Tenía la esperanza de jugar y aportar mi experiencia, y me voy del país muy decepcionado de no poder demostrar qué jugador era, y no podía demostrarle a Maccabi Haifa y sus aficionados por qué vine aquí. Estoy decepcionado de mí mismo y de nadie más”, indica el ex de Osasuna en una entrevista a WallaSport, un medio deportivo del país.



“Es cierto que vine después de no jugar mucho en España, tuve la oportunidad y esperaba jugar muchos partidos aquí, pero al final tuve mala suerte y con todo lo que sucedió con el coronavirus. La lesión no me permite jugar los playoff y he decidido volver a España. El 1 de junio terminaba mi contrato aquí”, explica. Su ya ex equipo era el segundo clasificado del campeonato tras el Maccabi de Tel Aviv. Los playoff empiezan esta semana en el reinicio de la competición.



INTEGRADO DESDE FEBRERO



La noticia de la salida de Lillo viene acompañaba en la página web del Maccabi Haifa con una imagen suya rodeado por algunos compañeros. “Les deseo la mejor de las suertes. Quien quiera venir a España, que sepa que tiene un amigo y espero ver a uno de ustedes unirse a la liga española”, les dijo según reflejó la entidad. El capitán del equipo a continuación le dio un abrazo y en nombre del vestuario le comentó: “Eres un verdadero atleta y amigo. Gracias”.



En la entrevista, Lillo confirma el cariño que ha recibido en el equipo desde que llegara a finales de enero. “Les agradecí todo, no tengo nada malo que decir, ni los jugadores ni el entrenador ni el personal médico”, afirmó. “A nivel personal, ha habido momentos increíbles. Haifa es una ciudad especial. El plano deportivo ha sido decepcionante porque no pude demostrar qué tipo de jugador soy”.



Se comunicaba con ellos en inglés. “Mi inglés ha mejorado desde que llegué, los jugadores me han tratado increíblemente. Intenté constantemente ser un profesional en mi comportamiento, estar con ellos todo el tiempo y me llevo muy buenos recuerdos y les deseo a cada uno lo mejor”.



“Estoy abierto a empacar una maleta y viajar de nuevo”, aseguró sobre su futuro, a sus 31 años. “Israel es un país increíble que me dejó una buena impresión. En mi nivel personal mi experiencia fue muy buena, en el fútbol un poco menos. Pensaré si puedo volver y no me negaré de inmediato “.