Actualizada 15/05/2020 a las 14:41

El jugador de Osasuna, David García, ha declarado que “las sensaciones han sido bastante buenas” después de completar la quinta sesión consecutiva desde la vuelta a los entrenamientos este viernes.



"El primer día costó un poco más”, ha afirmado el central en un vídeo publicado por el club en redes sociales sobre la vuelta a Tajonar, a la vez que ha admitido que la plantilla pensaba que estaba “bien” para encarar las sesiones, y finalmente ver que “una vez que estás aquí, haces cuatro ejercicios y ya estás ahogado”.



El navarro se ha mostrado “contento” de volver a ver a sus compañeros y con “ganas de pasar a la siguiente fase”, y ha comentado que “la gente está respondiendo bien a las cargas de trabajo”, tal y como se lo ha hecho llegar el preparador físico del equipo, Sergi Pérez.



“En la cuarentena me había propuesto hacer un trabajo bastante intenso para intentar volver mejor, he entrenado de forma muy continuada; todos los días, mañanas y tardes, y la verdad que me he visto bien al llegar aquí”, ha indicado el jugador sobre uno de los campos de las instalaciones nada más terminar su entrenamiento.



Sobre la fase 3 que comenzarán los futbolistas la próxima semana, García ha destacado que poder juntarse en grupos reducidos “ya es algo” para poder hacer acciones “más específicas de partido y de bloque”, con el objetivo de “seguir sumando sensaciones para llegar lo mejor posible”.