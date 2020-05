12/05/2020 a las 06:00

Uno de los grandes problemas que ha generado la pandemia en los clubes se centra en los abonos. Lo que queda de temporada será a puerta cerrada y, probablemente, gran parte de la 2020/21. Las pérdidas, más allá del daño moral, están garantizadas. No habrá ventas de entradas ni ingresos en todo lo que rodea la asistencia a un evento deportivo. Estos días los equipos están anunciando las medidas respecto a su socios y abonados, algo que Osasuna ya avanzó en la carta que Luis Sabalza envió a los socios.

La entidad rojilla fue una de las primeras en salir al paso de esta situación inédita. No habrá devoluciones por lo que resta de temporada, algo que sí acometerán otros clubes de Primera. Ocho lo han confirmado. Se han lanzado otras propuestas. El caso más notorio fue el del Getafe, cuyo presidente anunció que el abono será gratuito la próxima temporada para quienes renueven.

Entretanto hay clubes que no se han pronunciado al respecto, otros que ofrecen a sus seguidores distintas opciones y también hay quienes devolverán un 20% del total del abono.

Osasuna mira al próximo curso

Osasuna no solo habló de la campaña actual sino que avanzó su intención para la que viene. No abonará la parte correspondiente a los cinco partidos que quedan por disputar en El Sadar y, a cambio, se congelarán los precios de las renovaciones. No se cobrarán, además, los días de ayuda al club. Esa será su compensación. Osasuna fue más allá y avanzó lo que ocurrirá el próximo curso: sus socios podrán recuperar hasta un 57% del precio pagado, máximo, si la temporada es a puerta cerrada. Sería el peor de los escenarios. Se abonará un 3% por cada partido sin público en metálico o se descontará de la siguiente renovación.



Devoluciones de una parte

Hay equipos que han estimado devolver la parte correspondiente a los partidos por disputarse y otros marcan el 20%. Al tratarse de una situación generada por causa de fuerza mayor, en principio, no estarían obligados a devolver el dinero a los aficionados. Queda por disputarse en casa entre un 26% y un 31% del calendario. Cinco o seis partidos.

Por ejemplo el Atlético de Madrid abonará el 20% de lo pagado a sus seguidores y la Real Sociedad también fijó en un 20% lo que percibirían los fieles de Anoeta, aunque falta concretar la fórmula. El Granada se sumó a esta filosofía, al igual que el Valladolid, quien da la opción de recibir el dinero o de acumularlo la próxima temporada. El Eibar añade otra novedad: estudia convertir esa cantidad en bonos para comercios e incrementar la cifra. El Alavés, el Celta de Vigo y el Levante han mostrado su intención de practicar devoluciones sin especificar la forma.

El Getafe lo regala

Una de las decisiones más sonadas la anunció el presidente del Getafe Ángel Torres. Los más de 13.000 abonados del Getafe tendrán el pase gratis la próxima temporada. Cuando se pueda acceder a los recintos deportivos, una fecha en el aire. El club matizó que el abono no será valido en competiciones europeas si se da el caso.

Estudian la fórmula

El Barcelona y el Real Madrid, con más de 50 millones de euros de ingresos por socios y abonos, no se han pronunciado sobre su política en esta cuestión. Parece que los blancos aplicarán la devolución. Tampoco el Betis, el Sevilla ni el Valencia, clubes con gran masa social.

Por su parte el Athletic de Bilbao aún no ha anunciado qué hará con los abonos de esta temporada ni con los de la que viene. Sí ha dado la opción de recuperar el dinero de los dos partidos de ayuda al club que se habían fijado próximamente ante el Atlético y el Real Madrid.

Conjuntos como el Villarreal, el Leganés y el Mallorca se han mantenido en silencio. El Espanyol apuntó que abordará “soluciones equilibradas y coherentes” sin especificar cuáles serán.

LOS SOCIOS SUPONEN UN 6% DE LOS INGRESOS TOTALES DE OSASUNA

El impacto del fútbol a puerta cerrada golpeará en diferente medida a unos y a otros, en función de la masa social y la explotación en los estadios. En Osasuna el peso que tienen sus socios sobre los ingresos ordinarios es de un 6,13%. La posible caída de renovaciones y nuevas altas afectará al mundo del deporte ante la incertidumbre por el coronavirus.

El club rojillo ha ingresado 3,3 millones de euros esta temporada, una cantidad a la que hay sumar la contribución de los socios ante el Madrid por ser día de ayuda al club. El porcentaje, por tanto, será aún mayor.

Un millón menos

Osasuna ha fijado en un millón la cantidad que de partida dejará de ingresar el próximo curso al prescindir del cobro de esos días del club. Se incluirá en las renovaciones. Tampoco se subirá el precio a quienes continúen con su carnet, algo que inicialmente estaba previsto. “La medida repercutirá en unos ingresos de un millón de euros inferiores a los inicialmente previstos, pero hemos considerado oportuno aplicarla, a pesar de las circunstancias, para compensar los cinco partidos que no van a poder ser disfrutados en la presente campaña”, escribió Sabalza a los socios en una carta. Las nuevas altas sí sufrirán el incremento, tal y como anunció Osasuna.

Todo ello con la gran incertidumbre que rodea a la sociedad y al mundo del deporte sobre cómo se desarrollarán los nuevos hábitos tras la pandemia. La limitación del aforo en las gradas para guardar las distancias es una opción que se maneja.

Bajan los ingresos por abonos

La facturación por la asistencia a los campos es uno de los únicos puntos que ha baja en la industria del fútbol. De representar un 23,5% en la 2013-14 ha pasado a un 17,5% en la 2017-18 (últimos datos), tal y como apunta el portal especializado Palco23. Las diferencias entre clubes ha ido disminuyendo en este apartado.

¿Abonos con televisión?

El nuevo panorama requerirá ingenio a la espera de que regrese la vida a los estadios. En el fútbol más modesto ya se está estudiando con la plataforma Footters la opción de incluir en el abono la suscripción para poder ver los partidos en televisión.