Garitano: "Estoy muy preocupado y el equipo muy tocado anímicamente"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió que está "muy preocupado" después de encajar frente a Osasuna la tercera derrota consecutiva y encadenar así nueve jornadas sin ganar, algo que aseguró tiene a su equipo "muy tocado anímicamente" porque "pone mucho y coge poco".



"Ahí te vienes un poco abajo y esa es la mayor preocupación que tengo. Hay que seguir apretando y ya nos cambiará", señaló el técnico vizcaíno, quien consideró que frente a Osasuna el Athletic fue "superior" e hizo "suficientes ocasiones de gol como para haber ganado". "Pero no hemos metido y eso no es ni mala suerte ni casualidad. Es una pena porque sacamos muy poco premio para el esfuerzo que hacemos. Es muy difícil generar más", dijo.



Garitano añadió que "la marcha en Copa del Rey condiciona mucho la marcha en LaLiga", pero asumió que "eso no puede servir siempre de excusa". "Hoy hemos puesto para ganar o tener un resultado mejor, aunque a veces nos ha faltado fútbol y frescura. Pero hemos dominado mucho. No hemos concedido nada y generamos lo suficiente como para hacer goles", insistió.



Sobre el debut de Unai Vencedor, el técnico comentó que, con la baja por sanción de Dani García, decidió poner al canterano en el once inicial para "meter algo más de fútbol" en un centro del campo "con más físico". "Tiene fútbol y ese criterio que nos hacía falta ante tanto jugador físico. Necesitábamos a alguien con un poquito más de pausa. Tenía sentido meterle para que moviera la pelota y lo ha hecho muy bien", destacó.

