Discrepancias en la cuantía y forma de pago de un adelanto a Roberto Torres

La sesión de este jueves del juicio por presunto amaño de partidos que se celebra en la Audiencia de Navarra ha puesto de manifiesto discrepancias en la cuantía y el modo de pago de un adelanto de la ficha percibido por el jugador de Osasuna Roberto Torres en la temporada 2013-2014.



Así, mientras en un documento firmado por el jugador navarro consta que recibió 50.000 euros, el futbolista ha declarado que percibió 37.000 y mediante transferencia bancaria.



En abril de 2014, ha relatado Torres, solicitó al club un adelanto de su ficha porque se iba casar y recibió, ha insistido, 37.000 euros por transferencia, una cantidad que después le descontaron de su ficha.



Cuando se le ha mostrado el documento en el que consta que recibió 50.000 euros y que lleva su firma, ha señalado "parece la mía, pero no recuerdo haber firmado ese papel".



Además, ha agregado, esa temporada recibió 9.000 euros en efectivo en concepto de primas, que después se le descontó de la ficha al descender Osasuna de categoría. No recibió más dinero en efectivo del club, ha apuntado.



Ha declarado igualmente en esta sesión del juicio por presunto amaño de partidos el exjugador de Osasuna Oriol Riera, quien ha explicado que a principios de 2014 recibió por transferencia bancaria un adelanto de su ficha, de unos 50.000 euros, aunque no recuerda la cantidad exacta.



El motivo del adelanto, ha aseverado, es que se había comprado un coche recientemente y en ese momento "ni tenía para vivir".



Riera, al igual que Torres, ha manifestado que cree que le pidió el dinero al entonces gerente, Ángel Vizcay, pero no recuerda si firmó algún documento.

