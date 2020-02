Osasuna busca la sorpresa ante el Real Madrid

09/02/2020 a las 06:00

El Real Madrid ya está aquí. El Sadar aguarda el partido más esperado de la temporada. Sin urgencias en la tabla Osasuna busca desplegar su mejor versión para doblegar al rival más fuerte de Primera División. El equipo de Zinedine Zidane se presenta como líder y el que menos goles encaja. Todo un hueso. Los galácticos de las individualidades que sucumbían al poder mágico de Pamplona ya son historia. Los rojillos tendrán que hacer frente al bloque sólido que ha diseñado el técnico francés.

Los errores defensivos vistos ante la Real Sociedad y el Villarreal en la última semana deben ser resueltos si Osasuna quiere tener opciones ante el Real Madrid. Será un encuentro distinto, especial, de alto voltaje. El ambiente que envuelve siempre a la visita blanca hace estallar la caldera de El Sadar. En estos duelos los rojillos suelen poner contra las cuerdas al Madrid, que parte con favoritismo pero consciente de la dureza del escenario. De hecho, Zidane guardó a gran parte de su unidad titular en el duelo de la Copa del Rey.

La expectación es máxima. Los socios respondieron comprando prácticamente la totalidad de las entradas debido al Medio Día del Club. El estadio se llenará. A este respecto está en el aire la animación de Indar Gorri por la decisión adoptada por la entidad.

SIN ARIDANE

Osasuna no podrá contar con Aridane Hernández, ya que vio la quinta amarilla en Villarreal. La baja del central obliga a introducir un cambio en la línea defensiva. Facundo Roncaglia ha sido la apuesta de Arrasate cuando ha faltado un central. Unai García, ya recuperado, también tiene opciones de entrar en el once. Como es habitual el técnico no ha dado pistas de cuáles son sus intenciones de inicio.

La duda de Oier Sanjurjo con molestias coloca sobre el tablero, a priori, a Jon Moncayola y Darko Brasanac. La fortaleza en el eje, una de las virtudes del Madrid, será clave. Desactivar la sala de máquinas del rival resultará tan complicado como decisivo. Arriba se esperan cambios. Roberto Torres y Rubén García parecen contar con plaza fija, este último por dentro debido a la lesión del Chimy Ávila.

Las nuevas incorporaciones Enric Gallego y José Arnaiz podrían tener protagonismo desde el inicio. Ambos debutaron en Villarreal. Su aportación podría dar aire fresco y tapar en parte la sombra alargada del Chimy. También Cardona, Adrián o Rober Ibáñez tienen opciones.

NO VIAJA HAZARD, SÍ BALE

El Madrid llega a la cita después del varapalo contra la Real Sociedad tras el que se despidió de la Copa. Eso sí, nada tendrá que ver el equipo del jueves con el de esta tarde. Los primeros espadas saldrán a escena con la intención de despejar de un plumazo todas las dudas surgidas en las últimas horas.

Faltará Eden Hazard, lesionado desde noviembre, aunque llama la atención la presencia de Gareth Bale. El galés entra y sale de las convocatorias de manera continua. De la alineación ante la Real ni siquiera viajaron Nacho, Brahim y Rodrygo por decisión técnica y Jamés, lesionado.

Se espera a un Madrid con su once más reconocible, aunque con la duda de si juegan cuatro o cinco centrocampistas. Vinicius podría tener continuidad en el primer escenario y Modric sería la novedad en el segundo caso.

Osasuna se aferra al aliento de El Sadar, a su consistencia como local y a la magia histórica que envuelve a estos duelos para dar la campanada. Los tres puntos servirían para mirar de cerca el objetivo de la permanencia con antelación.

