Isco, Ramos, Lucas y Jovic. In that order

Arrancada de galgo y llegada de burro. Una pena, la verdad, pero los errores nos condenan y no se puede ser tan mingafría en defensa ni regalar balones fáciles. Si contra un equipo cualquiera te penaliza, contra un Real Madrid te mata. Y eso que el partido de los merengues fue para resarcirse de la eliminación copera contra la Real Sociedad, justa a todas luces, en un encuentro en el que los rojillos fueron capaces de resucitar a jugadores que parecían estar defenestrados en las filas blancas, que salieron casi a hombros en un encuentro demasiado fácil para ellos.

Y la cosa empezaba a lo galgo, con carreras, con ocasiones, con un Rubén García estelar que regateaba hasta a su sombra, con un derechazo cruzado de Nacho Vidal que hacía crecer a una grada que se enchufó desde el minuto uno y con un gol de Unai García, sobresaliente en su regreso a la zaga, que aprovechaba un centro medido del 14 rojillo y nos ponía por delante. ¿Por qué no?

Porque no. Porque seguimos siendo blandos en defensa y les bastó cinco minutos, del 30 al 35, para tirar por la borda una primera media hora perfecta en todos los aspectos, principalmente en defensa. Y claro, El Sadar se nubló y el equipo volvió a enfundarse el traje verde sanitario para convertirse en una especie de UCI de la que todos salen con puntos. Y bien puntuados.

Zidane apostó por un once de gala cuya única ausencia notable era la de Kroos. Pero estaba Modric en su lugar, un Balón de Oro reciente, ahí es nada. Con la defensa de gala, Sergio Ramos y Varane a los mandos, Mendi a un lado y Carvajal al otro. Con el croata acompañado de Casemiro, un todoterreno que se ha convertido en el faro de los merengues este año, con Valverde cerca de ambos. Y una línea arriba con el 'Gato' Benzemá, Isco y Bale. Jugadores físicos y con una calidad brutal.

Enfrente Jagoba se dejaba de bertsos y sacaba a los de siempre atrás, cortando el pelo del sancionado Aridane por el cepillo de Unai García. Monca y Brasanac en la sala de máquinas, con Torres e Íñigo Pérez en las bandas, dejando a Rubén y a Arnaiz de referencias atacantes. Un once que salió con el cuchillo entre los dientes, con ocasiones y ahogando a un Real Madrid que no terminaba de acoplarse a un campo tan incómodo como el rojillo.

Media hora duró la alegría en casa del pobre. El tiempo que pasó hasta que David García se descosía en defensa y rompía un fuera de juego que dejaba a Isco, el que ya es Golden Grandfader más que Boy, para que fusilara a placer a un Sergio Herrera que levantaba la mano para pedir lo que no era. A ver si nos acostumbramos a no elevar los brazos. Si es fuera de juego, es fuera de juego y el VAR dará buena cuenta de ello.

Y cinco minutos después llegó el segundo desajuste, en un córner que dejaba a Casemiro franco para el salto y quien asistió a Sergio Ramos para que cabeceara a placer la remontaba blanca. Pim, pam y pum, salto sin oposición el primero y tres rematadores en boca de gol blancos. Otro desbarajuste, otro regalito que no desaprovecha un equipo como el Real Madrid.

Tras el descanso no hubo campanillas ni campanadas en el vestuario. Cuando enfrente tienes quilates y músculo, calidad que te supera, lo único que puedes hacer es apretar los dientes y tirar de orgullo para llegar vivos al tramo final, con un 1-2 que te permita soñar con rascar un puntico que sabría a gloria. Máxime cuando vez que un tipo como Bale, cuyo precio es el mismo que el de toda la plantilla de Osasuna, no da pie con bola y muestra su apatía durante el tiempo que estaba sobre el verde. Hasta Lucas Vázquez marcó, esa es otra...

Isco, Ramos y Lucas, in that order. Parafraseando al galés, eso demuestra la diferencia entre Osasuna y Real Madrid. Los retales o menos titulares resuelven un partido contra un equipo en el que serían las estrellas indiscutibles. Y para broche final, haciendo una sangría que para nada refleja lo que se vio en el campo, un tal Jovic, con menos minutos en Liga casi que yo en el fútbol amateur, va y nos hace el cuarto en el descuento. Isco, Ramos, Lucas y Jovic, in that order, pero sin gol de Bale.

Ya vale. Se acabó. No hemos podido sacar nada positivo contra el Real Madrid. No hay excusas que valgan, ni la supuesta roja a Ramos que se contrarrestó por la que podía haber visto Nacho Vidal. Es cierto que el rasero va como va en estos encuentros, pero no hay nada que apelar al triunfo de los de Zidane. Por algo van líderes, en una temporada que se van a llevar el título más por deméritos de un Barcelona muy venido a menos que por un equipo potente. Europa y la Champions hablará, pero las primeras sentencias las hemos visto en la Copa del Rey, donde ambos ya no tienen cancha.

Ahora llega el puntito, el morbo, el choque de San Mamés. Ahora llega lo bueno, en una semana en la que los rojiblancos disputan Copa del Rey en sus semifinal, la ida, y juegan contra nosotros antes de disputar la vuelta contra el Granada de Diego Martínez. Sin Muniáin, que se ha expulsado esta jornada contra la Real Sociedad, vaya usted a saber por qué. Curioso que el de la Txantrea vaya a cerrar la temporada sin haberse enfrentado a los de su tierra. A seguir trabajando y a ver si, con eso del torneo del KO, somos capaces de rascar algo en el Botxo.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

