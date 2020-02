Jagoba Arrasate: "Ante el Real Madrid necesitamos al mejor Osasuna y al mejor Sadar"

Actualizada 08/02/2020 a las 14:21

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado que para sumar este domingo los 3 puntos ante el Real Madrid necesitarán “al mejor Osasuna y al mejor Sadar”, a la vez que ha apelado a la “atmósfera de las grandes ocasiones”.



Para el técnico rojillo el encuentro ante el Real Madrid a nivel numérico “son 3 puntos”, pero en cuanto a significado “es el partido del año en El Sadar, además de ser especial”, por lo que el entrenador vasco espera “estar cerca de sumar los 3 puntos y conseguir algo que a nuestra gente le encanta”.



“El partido se va a parecer en poco o en nada al partido del jueves. Creo que vamos a ver al Real Madrid de la Liga, el equipo menos goleado y que además tiene los mejores números desde hace un montón de años”, ha declarado Arrasate en conferencia de prensa sobre el conjunto blanco que espera que salte a El Sadar.



Sobre el partido de Copa disputado por la Real Sociedad el jueves en el Bernabéu, Arrasate no le resta “ningún mérito”, pero piensa que mañana el Madrid saldrá “con otros jugadores y otro dibujo”.



El preparador del club navarro ha opinado que “para hacer un buen partido debemos hacer nuestro mejor partido y no cometer errores”, poniendo de ejemplo el encuentro de Villarreal, donde Osasuna “hizo cosas bien, pero cometimos errores, y contra este tipo de equipos tienes muy pocas opciones de ganar si caes en ellos”.



“Nosotros somos intensos, le metemos ritmo y somos de ganar duelos a nivel físico, pero ellos más”, ha indicado Arrasate al ser preguntado sobre el ritmo que deberán meter sus jugadores para contrarrestar el juego blanco, a la vez que ha asegurado que “en lo que nosotros somos buenos, ellos son los mejores”.



Del buen balance defensivo que cuenta el Real Madrid hasta la fecha, el entrenador vasco de Osasuna ha dicho que parece “un equipo italiano de época con pocas fisuras, siendo poderosos en lo físico, y que además tiene buen balón parado y buenos futbolistas”.



Para Arrasate su equipo deberá ser “eficaz de cara a puerta, solidario a nivel defensivo y no cometer errores”, además de salir al campo pensando que “es posible ganar a este tipo de equipos”.



De la baja de Aridane por sanción, el entrenador ha manifestado que “hay jugadores preparados para esa posición, siendo cierto que es un futbolista que nos ayuda a defender altísimo”.



“Te das cuenta enseguida lo que es para los rojillos recibir al Real Madrid en el El Sadar, por lo que estoy expectante y con ganas, así que a ver si me quedo con un buen recuerdo después del encuentro”, ha destacado el exentrenador del Numancia sobre el significado de este partido para la afición navarra.



El capitán de Osasuna, Oier Sanjurjo ha entrenado hoy “con normalidad” después de la carga lumbar sufrida el miércoles, por lo que “al ser un partido importante y en casa, hemos metido a todos”.

Selección DN+