Actualizada 24/01/2020 a las 23:48

El entrenador del Levante, Paco López, señaló en la rueda de prensa posterior al partido ante Osasuna que no hubiese pitado el penalti señalado por el VAR sobre Darko, aceptando que “el contacto existe" y hoy les ha tocado a ellos, a la vez que ha declarado que “si pitas esa, hay que pitar otras muchas”.



Sobre el partido disputado por su equipo, López ha indicado que hasta el minuto 80 su equipo “ha competido bien en un campo difícil”, demostrando “un carácter competitivo, pero faltando ser más eficaces en las llegadas" que han tenido.



“Ha sido un partido muy igualado que al final el penalti marca el devenir del encuentro, pero más allá de esto no puedo hacer otra cosa que felicitar a mis jugadores por el trabajo, por el esfuerzo y por cómo hemos competido”, afirmó López sobre sus jugadores, y felicitó también a Osasuna, “un equipo que juega con intensidad desde el primer segundo apoyados por toda esta gente”.



“Nosotros nunca hemos salido al campo a ralentizar el partido, no es nuestra intención, pero lógicamente hay que saber jugar este tipo de partido y cuando hay momentos que cuando el rival se viene arriba con el empuje de su afición hay que saber enfriar el partido”, respondió el técnico granota al ser preguntado sobre si el Levante salió al terreno de juego con la intención de parar el partido.



López comentó que desde que es entrenador del Levante “es de los partidos que más frustrado y con más sentimiento de rabia" se marcha, porque el equipo "ha sacado ese gen competitivo y ha sido una pena no haber podido, por lo menos, haber sacado un punto”.

