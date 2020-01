Fichajes Osasuna

Actualizada 14/01/2020 a las 09:27

José García no tiene dudas. El exjugador de Osasuna opinó en las redes sociales sobre la posible llegada de Enric Gallego tras ser preguntado por ello. El navarro, actualmente en el Atlético Baleares, compartió vestuario con el delantero en el Extremadura. "Si digo lo que pienso de él, antes de las 00:00 estaría el contra firmado", contestó de forma tajante José García.

En la respuesta en Twitter, cuyo espacio es limitado, el navarro señaló que "no me va entrar, solo diré tres virtudes". Y José García destacó el "gol" que tiene el actual atacante del Getafe; que es un "delantero que desespera a la defensa rival; y su faceta de "compañero", donde le da un "10 por no decir 100". José García añadió que "fui compañero de habitación y no he conocido alguien más humilde". Terminó aportando que "ojalá" se materialice el fichaje.

Si digo lo que pienso de él y me harían caso... antes de las 00:00 estaría el contrato firmado.

No me va entrar, solo diré 3 virtudes:

Gol

Delantero que desespera a la defensa rival.

Compañero 10 por no decir 100( fui compañero de habitación y más humilde no he conocido.

Ojala — Jose Garcia (@josehools) January 13, 2020

Osasuna busca reforzar su delantera en la ventana de mercado de enero y el objetivo es Enric Gallego, quien precisamente dio el salto a Primera División tras su exitoso paso por el Extremadura en Segunda.

