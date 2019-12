Lillo no viaja a Lorca con Osasuna por unas "molestias en la rodilla"

Actualizada 19/12/2019 a las 08:54

Lillo y Perea iban a ser titulares esta noche pero se van a caer del once por presentar diferentes problemas físicos desde el martes. Este miércoles no entrenaron. El lateral debido a unas molestias en la rodilla y el centrocampista por una lumbalgia. Unai García y Barbero ocuparán sus puestos sobre el ensayo del martes. “Tanto Lillo como Perea no han podido entrenar hoy con molestias”, señaló Arrasate. “Lillo entrenó normal y después nos dijo que tenía molestias en una rodilla. Hoy no ha podido entrenar. Perea a mitad de la sesión notó un bloqueo en la espalda. Contábamos con los dos y era una opción para mostrarse y para verlos. No ha podido ser, oportunidad para otros dos”.



Sobre los porteros, el técnico comentó: “Sergio está bien, pero ha tenido problemas musculares, jugamos mañana, luego el domingo. No descarto que juegue Iñaki”.

