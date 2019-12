Buyo: "En Pamplona me sentí amenazado, fui el primero en marcharme del campo"

Actualizada 18/12/2019 a las 16:30

Paco Buyo recordó en el programa televisivo El Chiringuito el partido que jugó con el Real Madrid en El Sadar hace casi 31 años. El exportero y ahora comentarista se fue a aquel 28 de enero de 1989 cuando en la tertulia se abordaba el Clásico de esta noche en el Camp Nou y la opción de que haya invasión de campo durante el juego. Buyo instó a los jugadores del Real Madrid a que se vayan del terreno de juego si ven que salta gente. Y así habló de aquel episodio en Pamplona que tanto incendió al osasunismo por provocar la suspensión por un petardo que cayó en su área. “La seguridad no la imponen los árbitros, la imponemos nosotros. Si yo me veo amenazado, yo me marcho y el árbitro detrás mía, seguro”, indicó. “No es la primera vez que nos ocurre con el Real Madrid que nos sentimos amenazados. Es más, en Pamplona, y yo fui el primero que me marché del campo con los famosos petardos. El árbitro no quería suspender el partido. Claro, juega tú, que yo me voy”, recordó. En aquel partido en El Sadar, Osasuna iba ganando 1-0 hasta que en el minuto 43 el colegiado Socorro González suspendió el partido a petición de los jugadores del Real Madrid. El encuentro se reanudó tiempo después en La Romareda de Zaragoza a puerta cerrada y Hugo Sánchez consiguió el gol del empate.

Selección DN+