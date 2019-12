Remiro: "Osasuna nunca me llamó y es una pena porque en Cascante somos todos rojillos"

Actualizada 18/12/2019 a las 16:55

Álex Remiro (Cascante, 1995), portero de la Real Sociedad que está siendo una de las revelaciones de la temporada, ha señalado en una entrevista a El Diario Vasco que Osasuna nunca le llamó para integrarlo en su cantera de Tajonar. “Nunca me llamó. Ni preguntar por mí. Y es una pena, porque en Cascante todos somos rojillos. Osasuna es el equipo de la tierra, compartimos unos valores comunes y todos en Navarra queremos que gane. Quizás sería porque con el Aluvión teníamos un buen pique con ellos - risas-. En Tajonar hice buenos partidos, pero no se debieron fijar. O es que tenían buenos porteros...”, ha confesado el guardameta navarro, que este domingo defenderá el marco de la Real Sociedad en El Sadar.

A sus 24 años ha jugado diez partidos en Primera, suficientes para pensar que la Real ha encontrado un portero de presente y de futuro. Hasta la temporada pasada ha estado ligado al Athletic, club al que llegó procedente del Aluvión hace unos años. “El Aluvión, que era el equipo de mi pueblo, estaba convenido con el Athletic y era una selección de los pueblos de la Ribera. La verdad es que ganábamos muchos torneos por la zona y en otras comunidades cercanas. En infantiles me llamaron de la selección navarra. Recuerdo que el otro portero era Ander Cantero, que ahora juega en el Lugo. Con 14 años el Athletic me dijo para ir a Lezama. Un año antes lo había intentado pero mi madre les dijo que era muy pequeño. A la segunda fue la vencida”, dice en El Diario Vasco, donde también confiesa en quién se fijaba cuando era pequeño. “Ídolo no sé si llamarlo, pero en el pueblo estaba Kike Sola, que ya despuntaba en Osasuna. Todos queríamos ser como él y luego fui compañero suyo dos años en el Athletic. Del pueblo también es Jesús Areso, que juega en el Bilbao Athletic”. Remiro también apunta que no le gusta el fútbol más allá de su profesión. “A mí no me gustaba el fútbol, pero me dejé arrastrar por otros dos amigos. De hecho no me gusta. Más allá de lo que jugamos nosotros o tenemos que estudiar del rival, no lo veo. Yo no sigo partidos de Champions ni eso”.

