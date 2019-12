Arrasate (Osasuna): "El partido ante el Lorca Deportiva vamos a tomárnoslo en serio"

Actualizada 18/12/2019 a las 14:25

El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que el partido que disputarán ante el Lorca Deportiva, se lo tomarán “en serio” tanto él como su plantilla.



Para el técnico vasco la Copa del Rey es una “competición atractiva” y por ello viajan a Murcia con “mucha ilusión” para pasar la eliminatoria a partido único.



“Es la grandeza de la copa, se igualan las fuerzas porque es a un partido y por ello no hay margen de error”, ha dicho Arrasate en conferencia de prensa, comentado que deberán demostrar una supuesta superioridad de su equipo “que en el campo no suele ser tal”.



“Me gustaría que mañana Osasuna metiese ritmo al partido, porque si el partido es de ritmo bajo, ellos no van a acusar ese cansancio”, ha comentado Arrasate sobre el guion de partido a la vez que ha señalado que el Lorca es un equipo “técnicamente bueno con dos delanteros de referencia que están haciendo muchos goles”.

COPA DEL REY





Sobre la convocatoria ha explicado que han dejado a gente fuera porque entiende que el partido ante la Real Sociedad está “muy cerca”, asegurando que sacará “un once de garantías reconocible con gente que tiene ganas de jugar”.



De su rival, el Lorca Deportiva, Arrasate, ha avisado que es un conjunto que en casa ha ganado todo, que intenta jugar “con una técnica que se asemeja más a un equipo de Segunda División B que de Tercera”, por lo que Osasuna tratará de “hacer pequeño al Lorca ya que tienen argumentos para hacernos daño”.



Sergio Herrera continúa con problemas musculares, por lo que Arrasate no ha descartado que el portero de Osasuna Promesas, Iñaki Álvarez, juegue de inicio en el Artés Carrasco.



Sobre la ausencia de Lillo en el entrenamiento y en la convocatoria, Arrasate, ha dicho que ayer después del entrenamiento el lateral terminó con molestias en una rodilla. Luis Perea, quien ayer se retiró de la sesión por una lumbalgia aguda, tampoco ha sido convocado para el encuentro copero.



“Alguno que jugó el sábado jugará mañana, y alguno que juegue mañana jugará también ante la Real”, ha declarado Arrasate que busca “jugar con la ilusión que tienen los jugadores con menos minutos para poder mostrarse y pasar de ronda”.

