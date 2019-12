Jagoba Arrasate deberá variar la línea de atrás por séptima jornada consecutiva

06/12/2019 a las 06:00

Las lesiones han golpeado la línea defensiva de Osasuna en las últimas semanas. Primero fue David García, después Roncaglia y Aridane y ahora Nacho Vidal, que ha recaído de su dolencia en la parte posterior del muslo derecho. Concretamente, el valenciano tiene una lesión en el músculo semitendinoso, tal y como evidenciaron las pruebas médicas practicadas. El único superviviente es Pervis Estupiñán, que es uno de los cinco jugadores de campo de Primera División que ha disputado todos los minutos en las primeras 15 jornadas. El lateral ecuatoriano es incombustible.

LAS PRUEBAS A NACHO VIDAL

Nacho Vidal tiene una lesión muscular en el semitendinoso (parte posterior del muslo), según confirmaron las pruebas. Es la misma zona que se lesionó en el partido de Getafe y que ya le dio problemas la temporada pasada en octubre. Vidal está descartado para el encuentro ante el Sevilla del domingo y el tiempo de baja dependerá de su evolución en los próximos días. El grado de la afección es menor que el que se temían en el club después de la primera impresión.

Nacho Vidal reapareció ante el Espanyol tras haber sido baja ante el Athletic por una lesión muscular. El valenciano tuvo que dejar el campo en la segunda parte al sentir dolores en la parte posterior del muslo. Este jueves estuvo en Tajonar para iniciar el proceso de recuperación.

ARIDANE Y HERRERA, EN SOLITARIO

La presencia de Aridane Hernández en el entrenamiento del miércoles hacía pensar que podía llegar a la cita ante el Sevilla. Ese día hizo la primera parte con el grupo. Pero este jueves trabajó de manera individual y no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros. Todavía no se ha cumplido un mes de su importante lesión muscular y su participación el domingo está casi descartada. Sergio Herrera por su parte evitó los ejercicios de golpeo de balón, ya que es el gesto que castiga sus dolores musculares. Quedan dos días para valorar su estado. Si no, repetirá Juan Pérez.

SIN REPETIR DESDE GRANADA

Desde que Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia y Estupiñán jugaron en Granada, Osasuna no ha repetido la línea defensiva. Era el 18 de octubre. Después han caído Aridane, Roncaglia y Nacho Vidal. Arrasate ha ido haciendo el puzzle cada jornada. Por séptimo partido consecutivo cambiará alguna de las piezas. Algo que contrasta con que Osasuna repitiera la misma defensa en las primeras cinco semanas de Liga. El entrenador ha empleado el fondo de armario. Las sanciones y las lesiones han marcado el camino. Lillo o Moncayola y Raúl Navas entrarán en escena ante el Sevilla.

Jon Moncayola, ¿lateral derecho?

La semana de entrenamientos en Tajonar tiene el foco puesto en Jon Moncayola. Por su espectacular actuación en Cornellà El Prat y, unido a esto, porque está ejercitándose como lateral derecho, puesto en el que deslumbró con un gol. El miércoles ya se situó en el costado pero faltaba Facundo Roncaglia en la parte final, cuando se disputó un partido en espacio reducido. Sin embargo este jueves, ya con el argentino, volvió a participar toda la sesión en el lateral derecho.

Jagoba Arrasate está probando al canterano en esa situación, mientras que Lillo trabaja siempre en el equipo opuesto. En principio, el alicantino podría ser el elegido para sustituir a Nacho Vidal, igual que ocurrió contra el Athletic de Bilbao.

Pero no puede descartarse ni mucho menos que Jon Moncayola sea la gran novedad en el lateral derecho. Nunca antes se le había visto ubicado en esa zona y el entrenador, a la vista de su gran rendimiento en Barcelona, le está viendo cómo se desenvuelve. Su zancada e inteligencia táctica dan al navarro opciones de adaptarse al lateral. Hasta ahora siempre había jugado de centrocampista. En categorías inferiores destacó como delantero, pero nunca en la banda.

ARRASATE YA TENÍA ESA IDEA

Sin embargo, Jagoba Arrasate le preguntó días atrás a Moncayola si había sido lateral alguna vez. El de Berriatua ya veía en él cualidades para ese rol. El canterano le contestó que era algo nuevo. En Barcelona se estrenó con nota. Por eso no sería extraño ver a Jon Moncayola participar como lateral, algo que ya está probando en Tajonar.

