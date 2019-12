Juan Pérez: tercer portero, primer compañero

03/12/2019 a las 06:00

Es el más consciente de su situación. Para salir a jugar se tienen que dar unas circunstancias que no son sencillas y que además implican un cierto perjuicio para sus compañeros de portería. En este momento solo ve la luz verde si Rubén Martínez y Sergio Herrera están lesionados o sancionados. Así de claro. Son opciones “muy remotas”, lo admite, pero que se pueden dar. Como pasó el domingo en Cornellá o como en los dos primeros partidos de la temporada anterior.

Juan Pérez tiene la compleja misión de mantenerse en estado de alerta sabiendo que su rol más habitual será el de quedarse fuera de las convocatorias. Contra el Espanyol faltaba Rubén, recuperándose de una lesión en la rodilla, y Sergio Herrera estaba tocado del aductor derecho. El burgalés no se sintió cómodo en el golpeo de balón durante el calentamiento, así que al canterano de Almudévar (Huesca) le llegaba el debut.

No era sencillo el examen para un portero en continuo estado de inactividad. Lo salvó con nota con una gran parada a remate de Calleri que hubiera supuesto el 2-2. Juan Pérez se toma su estado en Osasuna con una ejemplar deportividad, valorando el aprendizaje de estar junto a dos porteros consagrados. “Es complicado. Pero eres joven y ves que tienes dos compañeros y dos porterazos de los que puedes aprender mucho. Me lo tomo así, intentar aprender cada día de ellos”, indicaba el lunes.

“Intento coger esas virtudes que tienen. Cada día intento mejorar y tomármelo como una oportunidad para seguir aprendiendo. Siempre quiero estar preparado por si llega la ocasión, que es muy remota, pero en este caso el fútbol es tan caprichoso que ha llegado. Luego, si tienes la suerte de poder hacerlo bien, pues genial. Sabemos que el puesto de portero es complicado, no siempre va a ser bonito. Pero yo estoy preparado, quiero poner todo de mi parte y si sale la oportunidad, tener más papeletas para que todo salga bien”, explicó el meta.

DELANTE DE LOS ULTRAS

A Juan Pérez le rondaba la ilusión de si en Barcelona podría debutar en Primera División, puesto que Sergio Herrera no estaba al cien por cien. Y pasó lo que pasó. Había que romper el cascarón de la tensión propia de un recién llegado. “Al principio intentas evadirte de todo lo que rodea, el campo, la grada... Dio la casualidad que me tocó tener a los ultras del Espanyol ahí detrás. Intentas ser normal, aunque al principio te encuentras un poco más nervioso, pero conforme va pasando el partido te vas asentando más”.

Un partido que lo recordará para siempre en su carrera deportiva. “Para todo chaval desde que empieza, se ve todo lejano. Poco a poco vas quemando etapas y lo sigues viendo distante. Pero al final llega. De una forma inesperada pero por supuesto es cumplir un sueño”, reflexionaba unas horas después de vivir unos momentos francamente especiales. Las felicitaciones fueron numerosas. “Lo primero que hice fue llamar a mis padres y no miré el móvil hasta llegar al autobús. Lo dejé aparte porque no me gusta mucho estar con el móvil”.

Su mejor acción fue la parada a Calleri. “En ese momento ni piensas. Te llega un balón y lo intentas parar”, recordó sobre un remate cuando peor lo pasaba Osasuna. “La primera parte no fue buena y en el descanso dimos un cambio brutal. Sobre todo esos dos goles al principio que te dan una confianza tremenda. A partir de ahí intentamos identificarnos con nuestro juego que es lo nos caracteriza. Lo hicimos francamente bien”, apuntó.

El debut llegó en la semana de su renovación hasta 2022. El lunes el club le hizo entrega de una camiseta con su nombre y el año de finalización de su contrato como suele ser habitual en estos casos. “Estoy muy agradecido a Braulio y Cata, al club en general y a los compañeros, que están en el día a día, al cuerpo técnico y a todo el mundo, hasta la familia. Estoy muy contento de poder seguir aquí unos cuantos años más”, expresó. “Ha sido una semana redonda. Son situaciones en las que nunca te puedes alegrar por la lesión de un compañero pero con las que un portero se encuentra y debes solventar”.

¿POR QUÉ HAY TRES PORTEROS?

Braulio Vázquez destacó que “es una renovación merecida y ganada” y que durante estas dos temporadas “ha trabajado sin ninguna mala cara”. El director deportivo y Arrasate han tenido siempre presente la conveniencia de contar con tres porteros por si se dan contratiempos, sin valorar la opción de una cesión.

“Por desgracia y por suerte, en todos los equipos donde he estado ha tenido que jugar el tercer portero. Teníamos claro en la planificación que había que tener tres porteros y menos mal. Podíamos optar por cederlo, pero no”, dijo Braulio en su argumentación. “Esto es fútbol al máximo nivel y hay muchísimas bajas y mil circunstancias. Hemos tenido la suerte de acertar. En el día a día Juan no se ha dejado llevar en ningún momento. La decisión de los tres porteros la tengo clarísimas ahora y para el futuro donde esté, espero que aquí durante muchos años”, concluyó el gallego.

El abrazo de Sergio Herrera

El cariño que se ha ganado Juan Pérez de su competencia en la portería es tal que el propio Sergio Herrera, dentro del mal trago de no poder jugar en la inactividad de Rubén Martínez, tuvo arrestos para darle ánimos al debutante mirándole a los ojos y dándole un abrazo. “Tiene una relación extraordinaria con Rubén y con Sergio”, señaló Braulio Vázquez. “Son cosas que no se ven, pero me marcó que Sergio cuando estaba fastidiado por no jugar le diera ánimos antes de empezar. Eso habla mucho de la empatía que tienen entre los tres”, indicó el director deportivo, valorando además el trabajo de Richard Sanzol. “Quiero destacar su trabajo para que los tres compitan al máximo nivel y sea Jagoba el que decida”.El propio Juan Pérez recordó el detalle de Herrera. “En las acciones de golpeo notó un poco en el aductor y se vio como que no podía arriesgar. Decidió que no iba a poder jugar. Nos dimos un abrazo y me dio muchísima suerte. Me fui mentalizando”, recordó sobre esos instantes previos al partido.

Selección DN+