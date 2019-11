Alivio en Osasuna: Rubén Martínez no tiene roto el ligamento cruzado

11/11/2019 a las 19:04

En Osasuna respiran tranquilos. Rubén Martínez no tiene lesión en el ligamento cruzado, pese a la preocupación que había en el seno del equipo tras la fuerte entrada recibida por Ángel Rodríguez, el pasado domingo en Getafe. Desde el club no querían adelantar ningún tipo de noticia, a la espera de las pertinentes pruebas médicas que se han realizado en la tarde de este lunes en la Clínica Universidad de Navarra. El miedo era real, aunque la primera valoración a la que fue sometida el guardameta, en el propio Coliseum, no disipó ningún tipo de duda. Sin embargo, las sensaciones no eran del todo positivas ya que el gallego se marchó notando inestabilidad y sin poder apoyar la pierna derecha.

El diagnóstico descarta una lesión en el ligamento cruzado, pero se evidencia que Rubén Martínez sufre "un esguince de grado II en el ligamento lateral interno con edematización del mismo, compatible con una lesión parcial del ligamento lateral interno". El guardameta ya se ha puesto a trabajar desde esta misma tarde en su recuperación para volver a la competición lo antes posible.

Los servicios médicos de Osasuna no han fijado una fecha de regreso, aunque creen que es "poco probable que pueda volver a competir en lo que resta de 2019". Sin duda, un mal menor para el propio portero y la entidad navarra.

Hoy somos lo que somos, en parte, gracias a ti.



Estamos convencidos de que dentro de muy poco vamos a volver a disfrutar de tus paradas.



¡Ánimo, Rubén! ¡Estamos contigo! pic.twitter.com/e94b4r3Kf8 — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) November 11, 2019

Selección DN+