Arrasate, sobre Bordalás: "Me afectó lo que dijo, pero tengo la conciencia tranquila"

Actualizada 13/11/2019 a las 18:02

Jagoba Arrasate se llevó un disgusto cuando en el viaje de vuelta de Getafe a Pamplona en autobús escuchó la rueda de prensa de Pepe Bordalás. El técnico azulón le atacó con dureza públicamente sin querer arreglar el asunto cara a cara por la interpretación de una palabras. Un gesto feo y fuera de lugar. Este miércoles, el de Berriatua ha hablado por primera vez de ello, en una entrevista con Radio Marca Navarra. “Estaba disgustado. Claro que te afectan esas cosas, somos personas. Pero si tienes la conciencia tranquila, se llevan mejor estas cosas”, ha dicho.

“Tampoco le quiero dar muchas vueltas. Ahí está mi rueda de prensa previa e incluso después. Tengo la conciencia tranquila, no tengo nada que decir”, ha añadido Arrasate con respeto pese a los ataques que recibió. “Estoy orgulloso en primer lugar por lo que me ha transmitido el club a nivel interno y por toda la gente que me ha escrito. Es algo que no necesitas, pero se agradecen estas cosas”.

Arrasate se ha ratificado en su valoración de que Bordalás “es un grandísimo entrenador”. “No lo conozco personalmente. Solo de enfrentarme a él y el trato ha sido siempre correcto. Incluso antes del partido también lo fue”, ha explicado el de Berriatua. “No he querido darle muchas vueltas y he intentado aislarme dentro del disgusto. El club entendía que lo mejor era olvidarnos de esa tema y lo hemos gestionado bien”.

El vizcaíno ha valorado el sentimiento rojillo. “Es un sentimiento de pertenencia. El rojillo es rojillo, no es de ningún otro equipo. Se ha visto estos días. Atacan a tu entrenador y salen todos a defenderle. Esto no pasa en otros clubes. Estoy orgullosísimo de estar aquí”.

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+