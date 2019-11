Pendientes de la rodilla de Rubén Martínez

Actualizada 11/11/2019 a las 13:35

Osasuna tiene su foco puesto en la rodilla de Rubén Martínez. Las pruebas médicas practicadas este lunes determinarán el alcance de su lesión. La primera valoración no pudo confirmar si había o no rotura, pero no se descarta porque el portero se marchó de Getafe notando inestabilidad y sin apenas poder apoyar la pierna derecha. Preocupa el pronóstico, que dará a conocer el club en las próximas horas.

"Rubén ha sufrido en el partido de hoy un traumatismo en la rodilla derecha. La primera exploración está pendiente de pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra para valorar si existe afectación ligamentos", informó la entidad este domingo en un escueto parte médico. Nacho Vidal también se retiró con problemas físicos en la cara posterior del muslo izquierdo.

Ángel entró al vestuario

La jugada se produjo en el minuto 18 cuando Ángel Rodríguez acudió a un balón dividido y dejó la pierna. El golpe produjo un mal gesto en su rodilla derecha. Rubén se probó tras ser atendido pero finalmente no pudo continuar y Ángel enseguida se acercó para interesarse por su estado. Le dijo que no había sido intencionado. El delantero estuvo atento a las exploraciones y después del partido entró al vestuario para charlar con el gallego. Rubén Martínez desfiló por la zona mixta del estadio con visibles gestos de dolor y con sensaciones negativas a la espera de lo que dictaminen las pruebas.

