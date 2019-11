Jagoba Arrasate (Osasuna): "Pocos equipos son capaces de desarrollar su juego contra el Getafe"

Actualizada 09/11/2019 a las 13:21

Jagoba Arrasate ha atendido a los medios de comunicación este sábado en Tajonar antes de partir rumbo a Getafe en autobús.

Partido en Getafe. "Será duro, un rival diferente. Pocos equipos son capaces de desarrollar su juego contra el Getafe, eso es virtud de ellos. A ver si podemos de llevar el partido a nuestro terreno. Es fácil decirlo, hay que hacerlo. Será mejor manejarnos en nuestro estilo, pero el Getafe, aparte de tener una buena plantilla y estar bien trabajado, tiene la virtud de minimizar al rival y ésa es una de las claves".

Respeto al rival. "Juegan con dos puntas, dos extremos ofensivos y no tienen el balón por tener. Cuentan con buena organización defensiva y dominan bien otros aspectos del juego. Son el equipo cuyos partidos tienen el menos tiempo efectivo. Nosotros queremos todo lo contrario, contra más se juegue mejor. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Si no, no tendremos ninguna posibilidad".

Choque de estilos. "Queremos continuidad en el juego. Ellos son capaces de frenarte. A nosotros nos gusta el ritmo y la intensidad, que se repitan acciones, que fluya, en campo rival o propio. Los partidos del Getafe suelen ser más parados, queremos fluidez y frenar todo lo bueno que tienen. Tienen dos puntas de nivel juegue quien juegue, dos bandas que hacen daño, dos laterales que suben, dos medios centros que se sueltan, dominan y hacen daño. Maksimovic y Arambarri es una de las parejas que más me gustan personalmente. Tienen de todo. Ellos dominan muchas veces los partidos desde ahí. Tendremos que guardar la intensidad para tener más opciones".

El Osasuna de siempre o no. "La idea es parecida pero no va a ser fácil llevarla a cabo. Siempre pensamos qué es lo mejor, puede haber algún matiz, pero no será diferente el planteamiento porque ellos tengan este doble pivote. Debemos intentar llevar el guión que nos interesa a nosotros pero es muy difícil llevarlo a cabo".

La fama del Getafe. "Se le ha puesto la etiqueta injusta. Hace un montón de cosas bien y solo se remarca lo malo o el otro fútbol. Son delanteros de nivel. Juegan bien. Jason y Cucurella hacen daño por fuera, laterales que se incorporan, el doble pivote aporta cosas buenas y me fijo en eso. Es fácil al Getafe o al entrenador tildarles de otra cosa, pero les respeto mucho".

Su renovación. "La semana con el parón retomaremos las conversaciones. Me centro en el partido de mañana. De momento no hay novedades".

