Arrasate: "Tenemos que hacer un último esfuerzo para redondear la semana"

Jagoba Arrasate ha asegurado que el equipo se encuentra “cansado pero con ganas” en la antesala del partido ante el Alavés, en el que “entrará gente de refresco”.

Semana intensa

Estamos cansados pero bien, con ganas de jugar en El Sadar. Esperaremos a última hora para ver cómo está la gente, alguno estaba cansado y fatigado.

El Alavés

En casa está más fuerte, pero fuera de casa ha mejorado. Será un partido diferente a los que hemos tenido últimamente en casa. Se maneja bien en el juego directo, será más difícil llevar a nuestro terreno mañana.

Redondear la semana

Lo hemos hablado, tenemos que hacer un último esfuerzo para redondear la semana. Vamos muy bien, lo de mañana marcará si es una semana buena o estupenda. Ese es el objetivo, también damos por hecho que fuera de casa hemos empatado y vamos a ganar. Esto es complicado, hay que bajar a la tierra. El objetivo es dar un paso más, no en la clasificación, sino en la mochila de puntos.

El récord de las 31 victorias en El Sadar

Lo tomamos como algo positivo, un reto. Lo más importante son los tres puntos pero podemos agrandar esa leyenda, nos motiva también.

Tipo de encuentro

Habrá que tener paciencia. Hasta ahora hubo un partido diferente, que fue el del Eibar. Mañana igual se parece más a ese. Tomamos el partido como referencia, con balón habrá que hacer más cosas para poder ganar.

Los inicios de partido

Nos está faltando, no solo el inicio. En Mallorca me gustó la última media hora pero la primera hora no. Sabemos que en Primera si no haces un partido completo es muy difícil ganar.

El aspecto mental en una semana cargada

En eso estamos bien. Podemos tener cansancio y fatiga, pero de cabeza estamos bien. Hemos sacado cuatro puntos de seis posibles, volvemos a jugar en casa y la cabeza responde mejor.

