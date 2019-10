Arrasate, el kétchup y la falta de gol

Actualizada 26/10/2019 a las 13:45

Uno de los momentos que dejó la rueda de prensa de Jagoba Arrasate en Tajonar, previa al partido ante el Valencia, fue una comparación que usó el técnico rojillo para explicar la falta de gol de su equipo y demostrar de este modo que no le preocupa. "¿La falta de gol? Lo hemos trabajado durante la semana. Lo decía Toshack, creo, esto es como el ketchup que no sale y, cuando sale, cae un chorro. El otro día hablábamos de una estadística que, si se contasen los palos, Osasuna sería segundo o tercero. No es excusa, los palos delimitan la portería y, de ahí, para dentro hay que tirar".

