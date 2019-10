Arrasate sobre el otro fútbol: "Para mí no vale todo. No pierdo el tiempo"

Todavía colea la derrota de Osasuna en Granada y, como confesó Arrasate este sábado, el equipo acabó desquiciado. Ocho amarillas, la expulsión de Fran Mérida y dos partidos de sanción para el director deportivo, Braulio Vázquez, fueron el saldo con el que la expedición navarra regresó a Pamplona. El técnico de Berriatua tiene claro qué tipo de fútbol le gusta y se mostró totalmente contrario a esa otra práctica que también existe. "Intento que mi equipo juegue bien. Para mí no vale todo. No solo digo del Granada, sino de cualquier otro equipo. Hay entrenadores que piensas que todo vale. Nosotros tenemos una versión y tenemos que intentar llegar a ella. Lo otro es más de cara a otras cosas. No entro en ello, ni pierdo el tiempo".

Borja Bernarte