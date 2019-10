Las 'flores' de Diego Martínez a Braulio Vázquez y Jagoba Arrasate

Actualizada 15/10/2019 a las 18:27

Diego Martínez ha dedicado palabras de elogio al director deportivo y al entrenador de Osasuna. El actual técnico del Granada, en declaraciones a la cadena Ser local, ha hablado del que fuera su club en vísperas del reencuentro este viernes en Los Cármenes. "Estoy agradecido a Osasuna. Fue una gran experiencia. He dejado amigos", ha señalado, refiriéndose en primer lugar a Braulio Vázquez.

"Es un excelente director deportivo. Lo que ha hecho tiene muchísimo mérito. A Braulio no solo estoy agradecido por la oportunidad que me dio, también porque es un director deportivo que en la adversidad fue todavía mejor. Una cosa es que a ti te contrate una persona y otra que siga creyendo en ti, e incluso más en la adversidad. Es algo que me impactó", ha afirmado, en referencia a que Braulio le mantuvo en su puesto en la temporada 2017-18 a cinco jornadas del final cuando la directiva era partidaria del cambio tras un partido contra el Lugo. También creyó en él a final de campaña cuando el equipo no había logrado meterse en el playoff. "Es un director deportivo con unos grandes resultados no solo por el ascenso con Osasuna. Uno analiza su trayectoria y es de destacar. Los Joan Jordán, Mata, Mario Hermoso... Es uno de los mejores de España en su faceta".

Diego Martínez también se ha detenido en Jagoba Arrasate, que ha conseguido en Pamplona la conexión que el faltó a él. "Es el entrenador ideal para Osasuna. Es alguien que encaja a la perfección allí", ha indicado. Preguntado por lo que ha aprendido en el Granada, ha reconocido que intenta que no le pase factura su autoxigencia. "Soy muy autocrítico y autoexigente. He mejorado en que eso no me dañe. En eso he crecido con el paso del tiempo. No puedo ser siempre un eterno insatisfecho siempre, no disfrutas de lo que estás viviendo. Sigo siendo autoxigente pero he mejorado sin generarme un daño. Eso a lo mejor son los años, la madurez, ser padre, las canas, el paso del tiempo...", ha finalizado.

