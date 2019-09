Nacho Vidal: "Si no estamos al 100 % será complicado puntuar ante el Valladolid"

Actualizada 13/09/2019 a las 18:19

El lateral derecho de Osasuna Nacho Vidal dijo este viernes que si su equipo no está "al cien por cien" en su visita al Nuevo José Zorrilla será "complicado" puntuar ante el Valladolid.



El defensa valenciano, un fijo en el carril derecho de Osasuna en el regreso a Primera División, señaló en rueda de prensa que el Valladolid es un equipo "con jugadores de mucho nivel" que ha demostrado su potencial "con buenos resultados y goles en campos difíciles como el Villamarín o el Bernabéu".



"Va a ser un partido de tú a tú, con dos equipos que estamos a muy buen nivel. Tendremos que estar súper concentrados y fuertes en la defensa para así poder aprovechar las opciones que tengamos. Hemos trabajado nuestras armas para desactivarles", manifestó el zaguero.



Vidal destacó que en Primera División hay que "estar con los cinco sentidos" para dar el mejor nivel posible, a diferencia de la pasada campaña en Segunda en la que, reconoció, Osasuna era "capaz de llevarse los tres puntos con algún detalle" incluso en partidos en los que no estaban "tan acertados".



Acerca de su aportación, Vidal mostró su satisfacción por haber sido uno de los hombres fijos de Arrasate en las alineaciones de las primeras jornadas y, por añadidura, resaltó el buen momento defensivo del equipo rojillo. "Personalmente vengo de disputar muchos minutos en la temporada pasada y eso te da confianza. Y, para los defensas, siempre es positivo que no te hagan muchos goles. En los dos primeros partidos no encajamos y con el Barça ya sabemos que si concedes un poco te penaliza. Estoy disfrutando y quiero seguir creciendo", aseveró.



Vidal, además, restó importancia al hecho de no estar protagonizando tantas jugadas ofensivas como el pasado curso en segunda y apuntó que su rol no cambia y que sabe lo que le pide el entrenador. "La pasada temporada puede que tuviese más protagonismo en el ataque, pero no tengo problema en tener que centrarme más en la parcela defensiva, me siento cómodo", comentó el futbolista valenciano.



El jugador del cuadro navarro ha considerado además que el parón por selecciones ha venido bien a todos para "salir de la burbuja" que supone el día a día de los futbolistas y ha permitido a los jugadores de Osasuna "visualizar mejor el partido" que jugarán en el Nuevo José Zorrilla.

