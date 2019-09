González no quiere "distracciones" del Valladolid ante Osasuna

Actualizada 13/09/2019 a las 15:10

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, no quiere "distracciones", al tratarse del primer partido que se disputa en el remodelado estadio José Zorrilla, ya que ha advertido sobre la "importancia" de sacar tres puntos este domingo ante Osasuna.



Según ha explicado este viernes en una rueda de prensa, "la evolución del fútbol siempre es bonita, pero lo importante es lo que pasa en el césped y los tres puntos que hay en juego", que todo el equipo espera poder ofrecer a los aficionados "para que sea una fiesta total" ese inicio de liga en un feudo embellecido.



González ha dado por "muy bueno y positivo" para el equipo el parón de la liga por los compromisos de la selección española, ya que han podido pasar página de la derrota ante el Levante y corregir los posibles errores cometidos en ese partido porque, a pesar de perder, "ningún encuentro pasa en balde".



De cara a este choque, recupera a piezas clave en el Real Valladolid como Javi Moyano, Rubén Alcaraz o Sandro Ramírez, lo que ha traído como consecuencia que haya tenido "la semana más complicada a la hora de hacer la convocatoria, porque se va a quedar fuera gente que no se lo merece".



No obstante, "es una alegría poder elegir entre tanto nivel y entrega", ha añadido González, quien ha destacado el que se haya hecho público el límite salarial del club -32 millones de euros- "para que la gente nos apoye aun más y para, entre todos, hacer que esta situación nos haga más bloque, más piña y más fuertes".



En este sentido, ha comentado: "frustra un poco tener un límite tan bajo, porque pensábamos que tendríamos más, pero hay que asumir lo que hay y dejar de mirar a los demás", al tiempo que ha insistido en que espera que eso sirva para unir aun más a la ciudad en torno al equipo.



Respecto a Osasuna, González ha advertido de que el técnico del conjunto navarro, Jagoba Arrasate, "lleva tiempo en esto y ya consiguió un éxito rotundo el año pasado logrando de manera muy merecida el ascenso, porque es un entrenador con las ideas muy claras".



Esto hace que los jugadores "crean en ellos y sepan lo que tienen que hacer" y ha destacado "su buen hacer a balón parado, pero también en el uno contra uno, en la intensidad que imprimen al juego y en su actuación como bloque", es decir, que cuentan con armas "muy parecidas" a las del Real Valladolid, que tiene en su debe "estar más acertado de cara a la portería".



Sergio González sabe que el equipo, la pasada temporada, dejó muchos puntos en su feudo, salvo en el tramo final, en el que el José Zorrilla se convirtió en un buen aliado, lo que espera que se mantenga esta campaña para tratar de amarrar el mayor número de victorias posibles, con su afición como testigo.

