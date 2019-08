Chimy Ávila: "Cada partido de Osasuna lo juego como si fuera el último"

Actualizada 22/08/2019 a las 14:22

El delantero argentino Chimy Ávila, autor del gol que dio la victoria a Osasuna en la primera jornada de la LaLiga Santander, remarcó este jueves que lo importante no es cómo se empieza y en ese sentido aseguró que cada partido lo juega "como si fuera el último".

En rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento en las instalaciones de Tajonar, Ávila sostuvo que prefiere "errar un gol, pero no dejar de correr" y dejarse el "alma".

En esa línea, tras señalar que no está sorprendido por las muestras de cariño que está recibiendo, puesto que "sabía" el cariño que le iba a tener la gente, aseguró que trabajará "duro" para poder recompensarlo.

Marcar un gol y lograr la victoria en el primer partido del regreso de Osasuna a Primera da cierto "alivio" y supone empezar con "el pie derecho", pero, insistió, en que lo que deben hacer es "trabajar para que vengan las casualidades".

"Uno no tiene nada escrito, va partido a partido, y a tratar siempre de convertir, pero no puedo decir si voy a hacer veinte, veinticinco o diez, eso es el día a día", comentó al ser cuestionado sobre sus objetivos en ese sentido.

Tras reconocer que los delanteros viven de los goles, valoró el trabajo de sus compañeros: "Si no fuera por los compañeros que hacen sacrificios para dejarnos las cosas fáciles no podríamos hacer los goles, por lo que son muy partícipes de mi gol".

El delantero argentino tuvo palabras de elogio para el resto de la plantilla, "muy buenos jugadores todos, todos al mismo nivel". "No vine a una plantilla, viene a una familia, el respeto, el cariño que se tiene eso no hay palabras, me hicieron sentir a gusto desde el primer día, me integraron en el grupo y eso no tiene precio", aseveró.

"Somos una familia, el que esté mejor va a jugar y el otro al que le toque estar afuera va a apoyar de la misma manera, es una competencia muy sana y muy linda la que tenemos con los compañeros", agregó en la misma línea.

Respecto al próximo rival, el Eibar, con el que disputaron un encuentro en pretemporada que se saldó con un empate sin goles, indicó que esos partidos "no son lo mismo que cuando se empiezan a sumar los puntos. El Eibar tiene un buen equipo y sabemos que nos va a hacer difícil las cosas, pero no vamos a bajar los brazos y a correr todas las pelotas hasta el final".

Además, "la afición lo va a hacer más fácil, porque va a estar con nosotros", apuntó, puesto que, en su opinión, jugar en El Sadar es "un plus" para los rojillos que no se van a dar por vencidos ante su gente.



"Pienso que va a ser un partido más fácil al nivel emocional pero en lo deportivo va a estar difícil", remarcó, para reconocer a continuación que tiene muchas ganas de debutar en casa ante la afición, a la que agradece los mensajes de apoyo que recibe a través de las redes sociales. "El fanatismo y la pasión que hay acá no tiene comparación", afirmó..

Selección DN+