Oier: "Me siento muy valorado en Osasuna, muy querido y emocionado"

Oier Sanjurjo y Braulio Vázquez han explicado este viernes ante los medios de comunicación la renovación del capitán rojillo hasta el 30 de junio de 2021. El capitán tendrá una cláusula de 10.000.000 euros y alarga una temporada más su anterior contrato, que expiraba en 2020. El director deportivo, Braulio Vázquez, ha explicado que la iniciativa de proponerle la renovación partió del propio club. "Más allá de los valores que sabéis que encarna, es una renovación no solo por lo que representa, sino que también es una renovación deportiva que se ha ganando él. Su importancia es vital dentro y fuera del campo. Es un premio. Yo tenía un presidente en el Valencia que siempre decía que cuando alguien lo merece no hace falta que venga a pedírtelo. Teníamos claro que teníamos que renovarle y estamos encantados de que esté con nosotros", ha explicado.

Oier ha agradecido el gesto del club y ha reconocido que se siente muy querido y valorado. "Buenos días. Primero agradecer al club la disposición. Desde el principio la actitud del club ha sido la de gradecer y premiar mi trayectoria y mi figura como capitán. En ese sentido me siento por eso muy valorado, muy querido y emocionado también porque alargo mi vinculación con mi club y eso me llena de argumentos para poder seguir peleando con esa misma intensidad, esas mismas ganas y esta misma ilusión por este objetivo que tenemos este año que es muy bonito", ha asegurado.

"Seguir haciendo números con mi club siempre es motivo de satisfacción. Cuando empecé ni se me pasaba por la cabeza conseguir este tipo de récords de partidos, ser referencia en el vestuario, llevar el brazalete. Lo he tenido en mi cabeza desde joven, era mi sueño y lo he conseguido", ha afirmado el de Estella.

"Esta prolongación del contrato hace que me siga llenando de argumentos para seguir con toda la ilusión con la que me habéis visto que he tirado del carro. Espero que el año que viene lo pueda cumplir en Primera División, que sería muy bonito por el centenario", ha dicho el capitán.

"La última etapa en Primera División no fue una experiencia agradable, pero de todo se aprende. No está mal dar un paso atrás si eso sirve para dar dos hacia adelante. Y esa es la situación en la que creo que nos encontramos, porque creo que el club ha dado un salto de calidad, estamos cuidando los detalles y como club está siendo un club atractivo, donde se hacen las cosas bien, un club interesante. Este año si conseguimos el objetivo servirá para consolidar este proyecto y darle cuerpo a todo esto"; ha comentado.

