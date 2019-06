Arrasate: "Lo vamos a recordar toda la vida"

09/06/2019 a las 06:00

Jagoba Arrasate vivió “un día para recordar” tras un fin de fiesta “completo”. El técnico destacó la identidad de Osasuna hasta el último minuto.



El final de temporada ha sido perfecto. ¿Cómo lo ha visto?

La temporada merecía un final así, con un partido donde no nos jugábamos prácticamente nada pero hemos demostrado ambición. La fiesta ha sido completa. Es un día para recordar.

Terminan invictos en casa.

Nuestro estímulo venía al pensar que llevábamos una racha inmaculada en casa. Queríamos terminar invictos y a poder ser con una victoria. El equipo ha demostrado que quería ganar y lo ha hecho justamente. Es el colofón a una gran temporada.

¿Qué siente como entrenador?

La felicidad es máxima, es completa. Durante todo el año ha habido momentos, pero hoy hemos podido celebrarlo con la afición. Ha sido muy emotivo cuando Oier ha levantado la copa. Son momentos que vamos a recordar toda nuestra vida.

Una victoria para terminar.

No es fácil activarte cuando has ascendido. Después de lograrlo hemos ganado los tres partidos, eso demuestra la ambición del equipo, no solo de los once porque hemos ido introduciendo cambios.

¿Cómo ha vivido la fiesta?

La fiesta ha sido muy bonita. Nos hacía ilusión recibir la copa, el servicio de prensa y protocolo han hecho un gran trabajo y hemos podido vivir unos momentos inolvidables.

¿Qué le parece que el equipo sea reconocible hasta el final?

Es lo más gratificante para un entrenador, que podamos cambiar jugadores pero que el equipo siga jugando igual todo el año. Más allá de nombres propios, el equipo es fiable.

¿Cómo se gestiona este éxito?

Desde la normalidad. Cuando nos pusimos primeros seguimos con la misma humildad y la misma ambición. Creo que ese ha sido nuestro signo, ahora toca descansar y tomar decisiones. Afrontamos ahora un año difícil pero apasionante.

Selección DN+