El poder único de Osasuna: unir a toda una sociedad

21/05/2019 a las 06:00

Hace tres años Jorge Valdano escribió un libro titulado 'Fútbol: el juego infinito'. En él defiende la tesis de que no hay un único fútbol, sino muchos fútbol. Sostiene también que si hay algo que caracteriza al fútbol actual es que no tiene corazón, porque “se ha abierto a una industria, y la industria no se caracteriza precisamente por tener corazón”. Quizá Valdano debería darse una vuelta por Navarra, por Pamplona, bajar a El Sadar, asomarse al campo, ver el corazón

Selección DN+