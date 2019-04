Osasuna quiere el 13 de la buena suerte contra el Deportivo de la Coruña

Actualizada 12/04/2019 a las 18:26

Osasuna buscará este sábado, 13 de abril, contra el Deportivo de La Coruña su decimotercera victoria consecutiva en El Sadar, que le permita afianzar su liderato en LaLiga 1/2/3 y aumentar la ventaja en puntos ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División que llega con la novedad de José Luis Martí en su banquillo.

Los de Jagoba Arrasate llegan al duelo tras empatar ante el Lugo (2-2) y rescatar un punto en el descuento con un gol de Xisco, en un partido en el que los gallegos ganaban por dos tantos a falta de media hora para la conclusión del choque.

Una reacción y un resultado que la plantilla 'rojilla' quiere hacer bueno con una victoria ante el conjunto de José Luis Martí, que debutará en el estadio navarro como técnico del Deportivo.

Al respecto, Arrasate ha advertido que espera un choque abierto, en el que ambos conjuntos persigan ganar y, en ese sentido, ha valorado la plantilla gallega como "la mejor" de la actual campaña.

En cualquier caso, de cara a este duelo, el técnico 'rojillo' deberá rearmar la zaga 'rojilla' al causar baja el defensa navarro David García, que debe cumplir la respectiva sanción por acumulación de tarjetas.

Así, el majorero Aridane Hernández será el elegido para acompañar al central Unai García en las labores defensivas, una de las claves del liderazgo del cuadro navarro y también de su racha en El Sadar, donde todavía no ha perdido ningún encuentro en esta campaña y ha mantenido la portería a cero en los últimos seis partidos disputados en su feudo.

El de Berriatua tendrá que introducir otro cambio obligatorio en la línea del medio campo ya que el centrocampista Fran Mérida, un fijo en el once titular, no se ha recuperado de la contusión lumbar sufrida en el partido ante el Lugo y no ha entrado en la convocatoria.

Por tanto, Roberto Torres, con diez tantos anotados en esta temporada y de carácter ofensivo o Luis Perea, quien ya ha ocupado esa posición con anterioridad y más bregado en la faceta defensiva, son las dos alternativas que Arrasate baraja para suplir a Mérida.

En la faceta goleadora, es probable que recupere la titularidad el 'pichichi' del equipo, el delantero Juan Villar, al superar unas molestias derivadas de su lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y, en detrimento de Brandon, sea la referencia en punta.

La tercera baja para el partido será la del centrocampista Íñigo Pérez, que sigue en proceso de recuperación de su lesión.

El Deportivo estrenará la etapa de José Luis Martí como entrenador donde nadie ha ganado, El Sadar, escenario en que el equipo coruñés no se impone, además, desde 2008.

Sumar los primeros tres puntos de los 27 que quedan en juego es el reto de un Deportivo que destituyó a Natxo González tras la derrota (0-2) ante el Rayo Majadahonda el pasado fin de semana y que contrató a Martí para revitalizar a un equipo 'tocado' mentalmente e inmerso en un bache de juego y de resultados.

Los blanquiazules han enlazado siete jornadas sin ganar desde que se impusieron al Granada el 10 de febrero (0-1) y eso les ha alejado de su objetivo del ascenso directo, aunque les mantiene en posiciones de promoción, la segunda vía para regresar a la máxima categoría.

Martí ha insuflado ánimo a un vestuario al que ve con capacidad y posibilidades no solo de ganar a Osasuna en casa, sino también de acabar la temporada en una de las dos primeras posiciones.

Para ello debe firmar un recorrido prácticamente perfecto de aquí al final, aunque su mentalidad no va más allá del primer partido.

Por la semana no ha dado pistas sobre su primera alineación, en la que no estarán ni el delantero Carlos Fernández ni el lateral David Simón por lesión. La lista de bajas la completan Fede Cartabia y Krohn-Dehli. En cambio, ha recuperado a Álex Bergantiños.

La ausencia de Carlos Fernández ha modificado los planes iniciales de Martí, que previsiblemente se decantará por el sistema 4-2-3-1 en lugar del 4-4-2 con el que había empezado a trabajar.

Con la zaga más o menos clara, las dudas están en el centro del campo y el ataque, con el regreso de Quique González a la que fue su casa la temporada pasada.

Alineaciones probables

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Unai García, Aridane, Clerc; Oier, Roberto Torres; Rober Ibáñez, Rubén García, Kike Barja; Juan Villar.

Deportivo Coruña: Dani Giménez; Bóveda, Duarte, Marí, Caballo; Didier Moreno, Álex Bergantiós; Matías Nahuel, Edu Expósito, Borja Valle; Quique González.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz).

Estadio: El Sadar.

Horario: 18.00 hora local (16.00 GMT).

