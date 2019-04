Monteagudo (Lugo): "Osasuna no te perdona"

Actualizada 05/04/2019 a las 15:34

El entrenador del CD Lugo, Alberto Monteagudo, ha reconocido este viernes que su equipo necesita una victoria para recuperar la autoestima, ha explicado que conseguirla ante el líder, Osasuna, supondría una inyección anímica y ha advertido de que, para lograrla, sus jugadores deben igualar a los navarros en intensidad y no conceder ocasiones.



"Osasuna no te perdona. Tiene solvencia, capacidad de gol, es intenso todo el partido y nosotros hay muchas fases de los partidos que también lo somos. Este no es un partido para conceder, es un partido para ser intenso y equivocarte poco. Si no igualas la intensidad de Osasuna, al final son primeros y su inercia es para arriba", explicó en rueda de prensa.



El preparador rojiblanco indicó que el equipo navarro "presiona a la pérdida y tiene una manera de jugar muy clara, con futbolistas de nivel como (Juan) Villar, Rubén (García), Fran Mérida, los centrales o el lateral izquierdo y es un equipo para estar arriba".



En su comparecencia, recordó el partido de la primera vuelta, en el que los lucenses cayeron por la mínima al no haber podido aprovechar sus ocasiones.



"En El Sadar estuvimos muy bien, les hicimos daño, fue uno de los mejores partidos del equipo, dimos la sensación de ser muy dañino, pero los partidos son diferentes, los momentos son diferentes y en este vamos a intentar llevarlo a nuestro terreno e hincarle el diente. Ojalá podamos ponernos por delante, que sería importante", manifestó.



El Lugo solo ha ganado uno de los últimos catorce partidos que ha disputado y eso le ha llevado a estar a solo tres puntos de los puestos de descenso.



"Nosotros necesitamos ganar porque necesitamos alejarnos de la zona de peligro, por el tiempo que llevamos sin hacerlo y por que el jugador empieza a tener el miedo y los equipos van a menos, pero eso cambia un día y esperemos que sea el domingo ante el primero, porque es un plus grande, una inyección de moral muy importante para el equipo", dijo.



El preparador rojiblanco pidió el apoyo de la afición en el partido que se disputará el domingo a las 16.00 horas.



"La gente sabe que necesitamos a la afición, que viene el primero por méritos propios, que el futbolista necesita estar arropado. Estoy convencido de que en el partido van a estar con nosotros y el futbolista va a estar enchufado", expuso.



El Lugo tiene las dudas del central Miguel Vieira y el centrocampista Carlos Pita, que arrastran molestias.



"Creo que pueden llegar al partido pero están entre algodones. Miguel, casi con toda seguridad, va a estar y Pita me genera más dudas por molestias en el sóleo", señaló el técnico, que no podrá contar por lesión con Antonio Campillo y Fernando Seoane por lesión.

