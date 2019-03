Jagoba Arrasate: "Son tres puntos que nos acercan bastante al objetivo"

Actualizada 31/03/2019 a las 20:42

Tras el triunfo logrado en El Sadar ante el Extremadura, Jagoba Arrasate ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa y ha valorado el resultado positivo del choque: "Ganar siempre es lo más importante. ¿Versión práctica? Viendo el partido sí, viendo el rival que teníamos no hemos planteado un partido práctico. A nosotros nos gustaría jugar mejor y tener más ocasiones, pero ya habéis visto desde que empezó el viernes la jornada cómo está el tema, es muy complicado. Le doy valor al saber manejarnos un poco en ese resultado corto, que no nos entren las prisas y las ansiedades, que en ese momento malo que el público nos ayude para dar ese plus. Hoy no hemos sido brillantes, hemos sido prácticos, pero, sobre todo, hemos conseguido tres puntos que nos acercan bastante al objetivo".

Respecto a cómo ha visto el técnico de Berriatua el partido, ha dicho: "Creo que nos ha costado. No hemos entrado bien y luego, poco a poco, sí que creo que hemos interpretado mejor el tema de sacar de zona activa y llevar al lado débil, donde nuestro dos contra uno es bueno y hemos terminado mejor el primer tiempo. En el segundo tiempo ellos han dado un paso adelante con la incorporación de Ortuño y ha habido momentos. Momentos donde nos podían empatar, momentos de situaciones nuestras de poder hacer el segundo. Como está siendo la categoría, que hay que pelear hasta el nal, pero el equipo es solvente, no encaja, en los momentos malos la ación nos ayuda también. Más allá del partido, que creo que no ha sido bueno, ha sido un partido correcto, la victoria sí que es buena".

"La contención. Creo que los dos centrales han estado bien; David ha estado inmenso; los laterales han tenido que trabajar mucho y al jugar con dos puntas han tenido que cerrar más; Oier nos ha dado mucho y luego Perea. Es verdad que en la foto siempre salen los que hacen los goles y las jugadas, pero un equipo es mucho más que eso y en la contención hoy hemos estado bien", ha comentado Jagoba Arrasate sobre el buen hacer defensivo de un Osasuna que ha vuelto a dejar la portería de El Sadar a cero. "El equipo es capaz de aguantar ese 1-0. No sé cuántos partidos llevamos en casa sin encajar gol, creo que toda la segunda vuelta, y a eso le doy valor también, que nos pongamos por delante y que el rival sea incapaz de empatarnos. Si es como el día del Rayo Majadahonda haciendo el segundo y el tercero, es ideal, pero tampoco es fácil", ha concluido el míster.

