Un "inmenso" David García

Actualizada 31/03/2019 a las 19:27

Regresaba el pasado verano tras cumplir su periodo de cesión en León con el deseo de instalarse nuevamente en el equipo. Comenzó la temporada como titular ante la lesión de Aridane pero fue expulsado en su primera aparición en El Sadar, contra el Elche. Aquello es agua pasada. David García se ha convertido en un baluarte de este Osasuna que huele a Primera. Desde diciembre nadie le ha sacado del once. Tampoco las amonestaciones (está con cuatro).

Contra el Extremadura completó uno de sus mejores partidos, cortando balones por tierra, mar y aire. Totalizó nueve acciones de despejes, siendo de largo el mejor del partido en este aspecto. El de Ibero ha ganado galones y jerarquía para aprovechar su potencia física y seguridad con la pelota.

"Ha estado inmenso", confesó Jagoba Arrasate tras su actuación. Y no le faltaba razón al de Berriatua para analizar un partido que desde el punto de vista ofensivo no fue brillante pero que tuvo su mérito para no dejar llegar al área al rival. Osasuna ha evolucionado esta temporada en su balance defensivo con un estilo que conlleva sus riesgos. Una parte de culpa dentro de la gran dinámica general es de uno de los centrales que ha emergido esta temporada, David García.

