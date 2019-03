Las razones del "enfado tremendo" de Roberto Torres con el árbitro

Actualizada 31/03/2019 a las 19:48

Jagoba Arrasate ha sustituido al centrocampista rojillo, Roberto Torres, tras una amarilla, la cuarta del curso, por protestar. "Me han hecho una falta clarísima, se ha equivocado en un saque de banda y después ha señalado una falta de Rubén muy peligrosa que no es", ha explicado Torres

Tres decisiones seguidas del colegiado Domínguez Cervantes han encendido los ánimos de Roberto Torres, que ha visto la tarjeta amarilla por protestar. Acto seguido Jagoba Arrasate ha decidido retirar del campo al '10' en los últimos compases del partido.

"Si hubiese durado un minuto más ya sabemos lo que habría pasado. Es difícil porque estás a muchas pulsaciones pero los entrenadores estamos para eso", ha comentado el técnico después del partido.

"Desde fuera se puede ver otra cosa. Sí que es verdad que en el campo me hubiese tranquilizado, en el banquillo me he puesto más nervioso porque no podía remediarlo", ha descrito el rojillo, que se ha marchado enfadado por la sucesión de acciones.

La jugada principal que ha originado la reacción del rojillo ha sido una falta que recibe al borde del área. "Es muy fácil arbitrar de esa manera. Tenía un enfado tremendo por una falta que me han hecho al borde del área clarísimo y por un saque de banda delante del linier. Después pita una falta de Rubén muy peligrosa a su favor que tampoco es", ha relatado.

Roberto Torres, que ha visto la cuarta amarilla, ha alertado de que se juegan "muchísimo" en este tramo de la temporada. "Aquí hay mucho nivel de todos los equipos y de los árbitros también tiene que haber. Cada partido nos jugamos muchísimo. Me ha molestado que me sacara tarjeta cuando ni siquiera me ha dado tiempo a decir nada, tampoco lo iba a hacer porque nos tenemos que respetar. Pero él no me ha respetado a mí", ha asegurado.

Selección DN+