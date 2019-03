El Málaga pone una queja oficial por el arbitraje ante Osasuna

Actualizada 13/03/2019 a las 12:36

En Málaga siguen curando las heridas de la dura derrota que sufrió ante Osasuna. Al igual que sucediera tras caer en El Sadar protestan por la actuación arbitral. En esta ocasión, han interpuesto una queja oficial tras el partido de La Rosaleda. Ponen el foco en la acción en la que el balón impacta en la mano de David García tras un tiro de Seleznov. En la imagen se aprecia que el de Ibero trata de retirar los brazos, que los tiene pegados al cuerpo. La jugada, totalmente involuntaria, ha provocado el enfado del Málaga y su entorno.

ya hay queja oficialhttps://t.co/OmpRzbesR5 — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 13 de marzo de 2019

"Ya hay queja oficial", respondió Al-Thani en una red social en respuesta a un aficionado. Ya minutos después de acabar el encuentro, el jeque puso el grito en el cielo."Cuando juegas el partido contra el equipo y el árbitro no es normal en absoluto", escribió públicamente.

Las queja del delegado tras jugar en El Sadar

No es algo nuevo que el Málaga recurra a centrar su ira en los árbitros, también sucedió la mismo después de la victoria de Osasuna en El Sadar. Allá por noviembre no fue el jeque sino el delegado Josemi González. El que fuera futbolista del Málaga y del Liverpool, con el que fue Campeón de Europa, utilizó al colegiado para justificar la derrota. "Ya en frío, los que en su día hemos jugado en El Sadar sabemos que la presión y el ambiente de la gente hace que los árbitros beneficien al equipo local, pero que mi equipo reciba 9 amarillas y 2 rojas sin pegar una p... patada es vergonzoso", comentó tras la derrota. (En realidad fueron seis amarillas y dos rojas, una por doble amarilla). No citó que Osasuna dio el doble de pases que el Málaga, el triple de remates y firmó una posesión del 68,2%.

En aquella jornada Blanco Leschuck vio la doble amarilla y N'Diaye fue expulsado tras agarrar del cuello a Lillo y encararse con los jugadores. De hecho, la expulsión más curiosa fue la de Xisco, que vio la roja por intentar frenar al centrocampista del Málaga. Al balear le cayeron tres partidos de sanción.

El Málaga, líder en tarjetas amarillas y en faltas cometidas

Llama la atención la queja exagerada del conjunto andaluz las dos veces que ha enfrentado a Osasuna. Desde Málaga han criticado la labor arbitral y se alude también a la permisividad que se tiene con el equipo de Jagoba Arrasate, que precisamente es el quinto equipo de Segunda que menos faltas realiza. Además, solo el Deportivo ha visto menos tarjetas amarillas que los rojillos. Son datos que contrastan con el estilo del Málaga, líder en faltas cometidas. con 498, y en tarjetas amarillas (88).

