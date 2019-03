Osasuna quiere ampliar su ventaja ante el Málaga, un rival directo

Actualizada 10/03/2019 a las 15:28

Osasuna afronta el partido de este lunes ante el Málaga, rival directo para el ascenso y que no quiere perder la estela de esos lugares, con el objetivo de sumar una victoria que amplíe la ventaja en puntos que separa al conjunto malagueño, cuarto clasificado, y al cuadro navarro, líder de la categoría.



Los pupilos de Jagoba Arrasate, aunque llegan al duelo tras imponerse en los dos últimos partidos disputados en El Sadar, ante el Zaragoza y el Nástic, quieren recuperar la exigencia en el nivel de juego que mostraron en otros encuentros y que bajó en estos dos choques.



Por tanto, el de Berriatua ha señalado como una de las claves del duelo que los suyos sean capaces de imprimir su intenso juego ante un rival que, ha advertido, minimiza al adversario, le exige un gran despliegue físico y exhibe su virtuosismo a balón parado.



Ante el gran ambiente que se prevé en las gradas del estadio La Rosaleda, Osasuna llega al choque como uno de los conjuntos más en forma del campeonato, ya que ha ganado seis de los siete partidos disputados desde el inicio de la segunda vuelta -cosechó un empate ante el Numancia- y solo ha encajado un gol.



En cualquier caso, Arrasate recupera para el importante partido al extremo Rober Ibáñez, que causó baja en el anterior partido ante el Nástic, por lo que es probable que regrese al once titular en detrimento del canterano Miguel Olavide.



Además, en la línea defensiva, el lateral izquierdo Carlos Clerc, que se marchó lesionado en el último choque, ha entrenado sin problemas durante esta semana y, por tanto, seguirá ocupando un puesto en el once titular.



Al técnico vasco se le abren más variantes en el ataque, al recuperar al delantero Juan Villar, que no entró en la última convocatoria por acumulación de tarjetas y que, en este partido, es posible que sea el hombre referente en punta.



Por el contrario, Arrasate, que ha citado a 19 jugadores, no podrá contar con el extremo Kike Barja, el centrocampista Luis Perea, y el defensa Manuel Castellano 'Lillo'.



La formación andaluza lleva tres partidos seguidos sin ganar en su campo -la última vez fue ante el Lugo el pasado 19 de enero-, pues empató frente al Almería (1-1), Las Palmas (0-0) y Deportivo (0-0), y ahora quiere cambiar la dinámica ante el líder, que lleva siete partidos consecutivos sin perder.



El Málaga, cuarto en la clasificación con 50 puntos y a cuatro del conjunto navarro, pese a su reciente inestabilidad como local, solo ha cedido dos derrotas en La Rosaleda en lo que va de campeonato, la última hace dos meses ante el ahora suspendido Reus y antes frente al Granada.

El encuentro tiene su tinte de recuerdo polémico, porque los malaguistas no olvidan lo sucedido en el estadio El Sadar en la primera vuelta, cuando vencían 0-1 y terminaron perdiendo en los instantes finales por 2-1 con las expulsiones del delantero argentino Gustavo Blanco Leschuk y del centrocampista senegalés Alfred N'Diaye.



La última vez que visitó el equipo pamplonés La Rosaleda fue en 2016, con ambos en Primera División, y el encuentro acabó con empate a un gol.



El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, recupera para el lunes al central Diego González, que cumplió un partido de sanción, y al centrocampista Adrián González, con una lumbalgia durante la semana pero ya recuperado.



Por contra, tendrá la baja del centrocampista del lesionado Dani Pacheco y la duda hasta última hora del centrocampista Iván Alejo, también con problemas físicos.

Alineaciones probables:

Málaga: Munir; Iván Rodríguez, Luis Hernández o Diego González, Pau Torres, Ricca; Ontiveros, N'Diaye, Keidi Bare, Adrián; Gustavo Blanco Leschuk y Harper.

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc; Oier, Fran Mérida; Roberto Torres, Rubén García, Rober Ibáñez; y Juan Villar.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21.00 horas.

