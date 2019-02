Osasuna es el equipo con saldo más negativo de penaltis a favor y en contra de la historia de la liga

Actualizada 25/02/2019 a las 21:50

Osasuna lidera la clasificación de Segunda División de forma solitaria, pero hay otra en la que es colista. Los rojillos cierran la tabla de un ránking que suma los penaltis a favor y resta los señalados en contra. Tras esta ecuación, la escuadra navarra es claramente la última con un saldo de -77 (130 a favor y 207 en contra). En una jornada en la que todavía colea la pena máxima que decretó el árbitro Iglesias Villanueva en el Levante-Real Madrid, en un lance entre Doukouré y Casemiro. Precisamente el conjunto merengue lidera esta tabla con un saldo positivo de 241 (525 a favor y 284 en contra). Equipos como Barcelona (159), Atlético de Madrid (158), Valencia (46) o Athletic de Bilbao (44) persiguen a los blancos en la tabla.

Esta temporada, a Osasuna le han señalado dos penaltis a favor y cuatro en contra. Roberto Torres, en el Carlos Belmonte, y Rubén García, frente al Almería en El Sadar, no fallaron desde los once metros. Por su parte, el meta Rubén Martínez no pudo hacer nada en los lanzamientos de Albdón Prats (Mallorca), Álvaro Vadillo (Granada) y Enric Gallego (Extremadura), pero sí logro detener el que le lanzó Higinio (Numancia).

