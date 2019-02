El Sadar ovacionó a Oier tras un error garrafal

Actualizada 23/02/2019 a las 22:59

El Sadar vivió una de las mejores noches de la temporada. Una gran entrada, la mejor del curso, con 16.750 espectadores y un ambiente espectacular. Lo tenía todo el partido. Sábado por la noche, partido de rivalidad, el liderato en juego... Y la grada volvió a ser el mejor aliado externo.

Uno de los detalles que dejó el partido fue el gesto de apoyo de todo el estadio cuando Oier cometió un error garrafal que a punto estuvo de costar el gol del empate. Era el minuto 82 cuando el gran capitán entregó un balón hacia atrás para su defensa. El destino fue no fue el deseado y acabó en los pies de Álvaro Vázquez, que se marchó en velocidad con todo el campo por delante para encarar a Rubén. Era imposible que llegara algún jugador rojillo. Solo cabía esperar la parada del portero rojillo o la mala definición del delantero del Zaragoza. Ocurrió este último, pero todo no quedó ahí. El Sadar comenzó a corear con fuerza "Oier, Oier" para animar al jugador, que se había quedado afectado por la jugada. Una muestra más de que esta afición no sólo apoya a favor de corriente y disfruta con su equipo, sino que también sabe dar ese aliento cuando más se necesita. El Sadar siempre es El Sadar y más con este Osasuna.

