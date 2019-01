Fran Mérida: "Nuestra ilusión en Osasuna es aspirar a lo máximo en la segunda vuelta"

Actualizada 15/01/2019 a las 19:45

El centrocampista de Osasuna Fran Mérida ha aseverado este martes que el conjunto 'rojillo' tiene "la ilusión de aspirar a lo máximo" en la segunda vuelta del campeonato, que comenzará este fin de semana, si bien ha advertido que se debe ir "paso a paso".

Así lo ha indicado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Tajonar, en la que ha calificado como "positiva" la actuación de su equipo en la primera vuelta, al finalizar en sexta posición, con 35 puntos, y a cuatro de los puestos de ascenso directo.



Te puede interesar



"En líneas generales, el equipo ha estado bien, la cantidad de puntos es buena", ha remarcado para precisar que el principio de la temporada fue "complicado".



Asimismo, ha lamentado que el pasado partido de Osasuna contra Las Palmas, que concluyó con derrota para Osasuna (4-1), fue uno "de los peores" encuentros, ya que los 'rojillos' no estuvieron "al mejor nivel".



Al respecto, ha considerado que Osasuna comenzó "bien" el encuentro, pero que tras el primer tanto encajado, los 'rojillos' se equivocaron en la forma de "atacar".



Te puede interesar





Además, ha recordado que Las Palmas cuenta con futbolistas "de mucha calidad", que han disputado partidos en la máxima categoría, y que, por tanto, fueron "muy efectivos".



Ha sostenido que el equipo debe "conceder menos", por lo que ha apostado por "aprender de lo sucedido", y también por saber "controlar a nivel emocional" tanto si se ganan o si se pierden los encuentros.



En cualquier caso, Mérida ha valorado que la Segunda División de la actual campaña es "similar" a otras temporadas en el sentido de que hay "grandísimos equipos" y "muchísima igualdad" entre los conjuntos que la conforman.



"Hay muchos equipos peleando arriba y ganar cuesta muchísimo", ha incidido para añadir que Osasuna tiene que estar al "110 por ciento para ganar los partidos".



Sobre el próximo encuentro, que se disputará este domingo en El Sadar ante el Mallorca, ha recordado que Osasuna mantiene "una buena dinámica" en su estadio, en el que aún no ha perdido ningún encuentro y en el que podría lograr su séptima victoria consecutiva. No obstante, ha advertido que el conjunto mallorquín "juega y compite muy bien".



En la faceta personal, ha afirmado estar "contento" por la confianza mostrada por el cuerpo técnico y, al ser cuestionado por si algún equipo ha mostrado interés por él, ha señalado que no tiene ninguna noticia al respecto. En cualquier caso, ha recordado que en noviembre de 2018 Mérida renovó su contrato con Osasuna hasta 2020.



Por otro lado, el defensa navarro David García se ha ejercitado esta mañana de forma parcial al padecer un esguince en el tobillo izquierdo, si bien es probable que se incorpore a los entrenamientos con el grupo en los próximos días.

Selección DN+