Michael Robinson revela que sufre un cáncer avanzado con metástasis

Michael Robinson, exdelantero de Osasuna y comentarista deportivo, ha revelado en el programa 'La Ventana' de Cadena Ser, que sufre cáncer, un melanoma avanzado con metástasis y que ya se está sometiendo a un tratamiento de "inmunoterapia". "Mi amigo, vuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer. Ya está, ya lo he soltado. A partir de ahora que hable él que es quién me ha dado permiso para decirlo", ha afirmado Carles Francino en el programa de la Cadena SER.

El exfutbolista inglés, de 60 años, no ha perdido su buen humor y ha hecho bromas con su médico. "El pasado viernes, cuando me sometí a mi primer tratamiento de inmunoterapia, le pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres". El exdelantero ha relatado que el pasado 30 de octubre notó que tenía un bulto en una axila y luego le dieron "unas noticias tremendas". "Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura. Después no me acuerdo haber escuchado muy bien porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", ha explicado.

Robinson ha confesado que el melanoma "había viajado y se manifestó en la axila". "Durante un par de días yo no sabía que día era, pensaba que era un mal sueño y además, seguramente, un error", ha relatado el locutor, para después añadir que se encontraba "como una flor".

El presentador ha señalado que "un buen día, tomando una cerveza", se dio cuenta de que la "ciencia había hablado" y "dictado una serie de circunstancias", pero él tenía la "potestad de decidir" cómo vivir. "Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha subrayado.

Robinson recaló en Osasuna en la temporada 1986-87, tras proclamarse campeón de Europa con el Liverpool. Con el equipo pamplonés disputó 58 partidos repartidos en tres temporadas, hasta que un lesión le obligó a colgar las botas.

Una vez retirado del fútbol, Robinson comenzó una exitosa carrera como analista deportivo en televisión que ha mantenido durante las últimas tres décadas.

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) 17 de diciembre de 2018

