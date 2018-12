Actualizada 14/12/2018 a las 14:00

Jagoba Arrasate ha reconocido este viernes en Tajonar su orgullo de contar con una afición como la de Osasuna y que en el vestuario se ha comentado la noticia de la propuesta de sanción de Antiviolencia de 200.000 euros y de 1 mes de cierre de El Sadar. La petición es por mantener como socios a miembros de Indar Gorri condenados cuando ni siquiera hay una orden administrativa o judicial que lo haya pedido.



El técnico no teme una clausura y ha querido mostrar su orgullo de contar con una afición como la de Osasuna. "Estoy súper orgulloso de la afición que tenemos. No estoy pensando en que nos vayan a cerrar el campo. Al revés, estoy deseando jugar otra vez en El Sadar el domingo", ha señalado. "Se ha comentado pero no queremos darle demasiada importancia. Estamos pensando en el Alcorcón y pensando en que va a haber un gran ambiente. Es el último partido del año en casa. Vamos a hacer todo lo posible por ganar".



SOLIDARIDAD CON EL REUS

Arrasate también ha sido cuestionado por la posible desaparición del Reus que podría beneficiar a Osasuna al no jugar el partido del 23 de diciembre y mantenerse los encuentros disputados hasta ahora. "Son cosas que no gustan. Es una comidilla que está todos los días pero estamos pensando en el Alcorcón. Con el Reus nos solidarizamos con Xavi Bartolo, el cuerpo técnico, jugadores, empleados y afición. Si no jugamos la semana que viene va a ser una mala noticia. Ya veremos lo qué pasa".

