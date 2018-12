El enigmático mensaje de Sergio León

Actualizada 03/12/2018 a las 12:39

Un mensaje en las redes sociales de Sergio León ha generado cierta expectación en la afición osasunista, que ha reaccionado pidiendo su vuelta a El Sadar en el mercado de invierno. El delantero del Betis ha felicitado a "la familia navarra" por el día de la comunidad y ha mostrado su orgullo por haber sido rojillo un año.

Feliz día a toda la familia navarra! Orgulloso de formar parte de esa familia durante un año. Disfrutar de vuestro día @CAOsasuna pic.twitter.com/9pKw0NbSWc — sergio leon 7 (@7sergioleon) 3 de diciembre de 2018

"Feliz día a toda la familia navarra! Orgulloso de formar parte de esa familia durante un año. Disfrutad de vuestro día", ha publicado, mencionando a Osasuna con los colores como y azul y adjuntando una imagen del día de su presentación en El Sadar con el 7 a la espalda y decenas de seguidores aplaudiéndole. "Contigo ascenso seguro", "Estaría bien seis meses por aquí, unos cuantos goles y un ascenso", "Vente en enero y ascenso", "Vente para aquí Sergio", "Aquí hay sitio", han sido algunas de las respuestas de la masa social de Osasuna.

Sergio León marcó 10 goles en la campaña 2016-17 con Osasuna en Primera División, lo que le valió su fichaje por el Betis. En su primer año como bético anotó 11 en Liga. Esta temporada no está contando para Quique Setién, que sólo le ha alineado como titular en un partido de Liga. Su representante aseguró hace una semanas en Sevilla que el jugador no se moverá del Betis en enero a no ser de que su club le diga que no cuenta con él. Hay rumores también que apuntan a que su destino está en Estados Unidos.

